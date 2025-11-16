边防第48海队坚决打击IUU捕捞行为

在每一次海上巡逻中，官兵们不仅执行巡逻、检查和管控任务，还向渔民宣传法律知识，指导他们依法依规进行捕捞活动，从而进一步增进军民情谊，共同维护海上主权与安宁。

第48.19.01号边防舰舰长武仲海大尉：“按照边防第48海队指示，我们与海警力量密切配合开展IUU捕捞防控工作，不设禁区、不搞例外。同时积极向渔民宣传IUU相关规定，为越南渔业早日解除欧盟委员会‘黄牌警告’作出贡献。”

除保卫海洋主权外，边防第48海队与海警第二区司令部也是防止非法捕捞的骨干力量。官兵们深知，打击IUU捕捞不仅是渔业管理的要求，更是维护国家声誉、守护越南海洋永续蓝色的重要责任。

海警第二区司令部黄光福中尉：“在执行IUU防控高峰行动期间，通过在48.19.01号舰上的工作，我积累了丰富的经验，用于打击非法捕捞行为，也为越南早日解除欧盟‘黄牌警告’作出贡献。”

在一次巡逻中，执勤力量发现两艘来自庆和省的渔船违规捕捞，未安装航行监控设备，也无合法证件，已被押回永罗港依法调查处理。这些成果体现了边防部队与海警部队在全国共同努力下，积极、果断、负责任地打击IUU捕捞行为，旨在维护国家信誉，推动越南渔业走向现代化、负责任和可持续发展。

边防第48海队副队长裴廷光：“边防第48海队是隶属边防部队司令部的海上机动单位。尽管海上气候复杂多变、条件艰苦，但官兵们始终保持高度决心，圆满完成各项任务，特别是在防范IUU捕捞方面。”

在茫茫大海上，印有“边防第48海队”编号的舰船日夜破浪前行。他们肩负着神圣使命——守护海洋主权，保护渔民安全，守望祖国的蔚蓝疆域。那些边防战士，正是风浪前线的“钢铁之盾”，是人民坚定的信赖，书写着越南海洋主权不可侵犯的誓言。（完）