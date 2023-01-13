“边疆之春 军民之春”艺术活动在乂安省举行

活动由越南人民军总政治局和军队青年工作部同第四军区政治局、乂安省军事指挥部、乂安省团省委、桂风县人委会及乂安省广播电视台联合举办。

胡志明共青团中央委员会第一书记裴光辉，军队青年工作部部长陈曰能大校，第四军区副政委段春鹏大校和乂安省各部门、行业、武装力量及当地广大人民群众出席活动。

“边疆之春—军民之春”艺术活动是各种艺术类型表演的综合性活动。其中包括表演歌颂党、胡志明主席的歌曲，关于春季气息和部队战士的歌曲，旨在宣传传统文化之美、军民团结之情、军民骨肉相连关系、民族相亲相爱精神，边远山区同胞迎接温馨的2023癸卯新春给予鼓励和提供支持，为官兵营造快乐、兴奋的氛围，以完成好被交付的任务，为维护民心阵势，牢固捍卫祖国边疆做出贡献。

“边疆之春军民之春”艺术活动在边远山区、边疆地区、海岛区域等350地方举行，活动的重点是军队青年对全国同胞、同志的各种社会保障、知恩图报活动。

组委会在义安省选择山区边境县份——桂风县举行该活动。此活动将包括一系列项目，如：为当地优抚家庭、革命战争时期有功人员、特困家庭300多个对象开展义诊和发放药品，建造两栋幸福之屋和为青少年建设一个体育锻炼场地，向优抚家庭、特困家庭、家境困难而学习成绩优异的学生、在桂风县执行随时战备任务的武装力量单位赠送20辆自行车、1000件暖衣、930份慰问礼物、250个粽子，总价值约3.6亿越盾。（完）