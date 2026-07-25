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边境地区学校帮助莘莘学子圆上学梦
在仪式上，同塔省人民委员会副主席黄明俊强调，建设两所九年一贯制寄宿学校不仅是一项建设工程的开端，更是让边境地区学生获得可持续、公平教育机会的契机。对学生而言，学校将成为一个全面的教育环境，让孩子们在更好的条件下得到抚育、锻炼与成长。这里也将成为家长们安心托付子女、积极投入生产与劳动并扎根家乡的地方，从而为巩固边境地区的国防与安全作出贡献。
基于上述意义，中央拨款及地方财政预算共出资约1.876万亿越盾，用于在各边境乡镇和街坊建设6所连级寄宿制普通学校。同塔省确定这是这项特别重要的政治任务，须以最高的决心和最果断的行动推进实施，确保100%完成中央下达的资金拨付任务，并保证工程质量与效益。当这两所学校竣工时，它不仅是教育事业的硕果，更是边境地区人民信任的依托。
红御九年一贯制寄宿制学校总投资额为4090亿越盾，占地面积约50689平方米。学校规划建设40间教室，其中小学部20个教室、初中部20个教室以及各功能室大楼，确保满足1600名学生的就读需求。
常泰后九年一贯制寄宿制学校项目总投资额为3665亿越盾，占地面积约50000平方米。学校新建31间教室，其中小学部15个教室、初中部16个教室，以及35间功能室（新建 18 间，利用现有房间改造 17 间），确保满足1245名学生的就读需求。（完）