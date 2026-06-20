边境乡学校建设必须确保进度、质量和投资效益

据教育与培训部报告，全国22个省市248个边境乡、坊中，已有21个省市的229所学校开工建设。2025年开工的108所学校中，100所使用中央财政资金，8所使用地方财政和社会化资金；2026年，其余17个省市的121所学校也已同步开工。



各地承诺于2026年8月30日前完成全部建设任务。截至目前，100所中央财政资金试点学校中，11所已进入装修阶段（进度超前），54所已完成主体结构（进度符合计划），29所存在延误风险，6所已出现进度滞后。



黎进珠强调，在陆地边境乡建设寄宿制学校是党和国家的重要战略举措，也是当前一项十分重要的政治任务。他要求各地严格按照时间表推进，确保施工质量和安全，实现进度、质量、安全和投资效益同步达标。



黎进珠要求各省市委书记亲自领导、人民委员会主席直接指挥，对项目实施结果负责。每个项目须制定按日、按周推进的关键节点计划，明确责任人，针对滞后项目制定补救方案，建立快速协调机制，及时解决征地拆迁、材料供应、人力和设备等方面的困难。



他要求各地提前做好教师队伍、教学设备和基础设施配套准备，确保学校建成后立即投入运行，实现“学校落成即迎接新学年开学”的目标。各省市人民委员会主席须于6月22日前向教育与培训部提交书面承诺，明确项目完成时间表。



此外，各地还需主动制定学校设立方案和新学年招生计划，合理配置管理人员、教师和后勤服务人员，保障学校投用后能够高质量开展教育教学工作。（完）