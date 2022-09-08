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辛溪湖村——莱州省吸引游客的旅游目的地
辛溪湖村目前共有149户， 736人，全都是赫蒙族。这里海拔1500米，空气凉爽，山水雄伟壮观。“辛溪湖”在赫蒙族语里有“溪里有金”的意思。辛溪湖村有小溪流过，还有全年流水汩汩的瀑布。
自从被认定为社区旅游村以来，全村村民齐心协力、有条不紊、专业化地开发社区旅游。有的搞民宿、盖木屋、开咖啡馆，有的开餐馆或纪念品店，还有的养鲟鱼。村里的民宿全都是赫蒙族传统样式木屋，辛溪湖村村长黄阿整表示：“目前，村里共有12户家庭搞民宿、建木屋26座、开办旅游合作社1家、旅游公司两家。游客来到村里，每人每天食宿花费大约25万越盾。木屋每人每晚60-70万越盾。我们还为游客提供艺术表演、篝火晚会，与村民一起跳舞等服务。我们还缝制赫蒙族服装卖给游客，经济效率很高，成为村民主要的经济来源。来这里旅游的游客来自胡志明市、岘港、会安等，还有美国、新加坡、加拿大的游客。”
如果只有一天时间，那就应该周六早上去，可以逛逛集市。在参观辛溪湖村时，游客会对这里的自然风光和人感到惊奇和有趣。来到辛溪湖，游客可以沉浸在赫蒙族独特的文化空间中，或黎明时分的云海中，或清凉的瀑布潭中，还可欣赏美丽的梯田。来自胡志明市的游客范玉琼表示：“我虽然来过莱州省很多次，但还是第一次到辛溪湖。辛溪湖村建设得宽敞、整洁、美丽。房屋建筑，尤其是大门很特别，很和谐，每个民宿的大门都是不一样的，没有重复的。这里的植物非常漂亮。我必须说这是一个值得一游的地方。这里人民的热情好客和迷人的风景可能让任何来过的人都想再来第二次。”
民宿的亮点是鸟巢区，这是一些建在树上的木屋，看起来别致有趣。 “鸟巢”屋以各种鸟命名，还有独特的上下楼梯，很吸引人，也让游客看到了这里质朴但又诗意的生活。辛溪湖鸟巢区老板黄阿鲁表示：“ 到鸟巢区，游客可以睡在树屋里。鸟巢区共有6个木屋，每个木屋长2.8米，宽2.6米，有无线网，设备齐全。每间木屋可容纳 2人和 1至2名儿童。如果游客想看更多的文化表演，可以提前预订，村里的艺术团队将为游客提供服务。”
辛溪湖也是莱州省选定实施《2020-2025年阶段莱州省部分村庄新农村建设结合发展乡村旅游》项目的村庄之一。辛溪湖人民委员会主席赵贵和说： “实施新农村建设项目，从2015年起，辛溪湖乡一边种植茶树一边种植地兰花。目前我们每年有大约3万8千株兰花供应北方山区省份。 年收入约 20至 30 亿越盾。莱州省有11个旅游村，其中辛溪湖村是吸引游客的旅游胜地之一。如果新冠肺炎疫情没有发生，我们每年将吸引 3万名游客，主要是国内游客。”
辛溪湖村2019年被越南旅游协会评为《2019年社区旅游模范村》。当时，获得这项荣誉的有四个社区旅游村，包括广南省萨朗（Ta Lang）社区旅游村、河江省那丹（Nặm Đăm）社区旅游文化村、承天顺化阿奴（Anor）社区旅游村和莱州省辛溪湖社区旅游村。辛溪湖是目前莱州省著名的旅游目的地，受到众多游客的青睐。（来源：《越南之声》）
自从被认定为社区旅游村以来，全村村民齐心协力、有条不紊、专业化地开发社区旅游。有的搞民宿、盖木屋、开咖啡馆，有的开餐馆或纪念品店，还有的养鲟鱼。村里的民宿全都是赫蒙族传统样式木屋，辛溪湖村村长黄阿整表示：“目前，村里共有12户家庭搞民宿、建木屋26座、开办旅游合作社1家、旅游公司两家。游客来到村里，每人每天食宿花费大约25万越盾。木屋每人每晚60-70万越盾。我们还为游客提供艺术表演、篝火晚会，与村民一起跳舞等服务。我们还缝制赫蒙族服装卖给游客，经济效率很高，成为村民主要的经济来源。来这里旅游的游客来自胡志明市、岘港、会安等，还有美国、新加坡、加拿大的游客。”
如果只有一天时间，那就应该周六早上去，可以逛逛集市。在参观辛溪湖村时，游客会对这里的自然风光和人感到惊奇和有趣。来到辛溪湖，游客可以沉浸在赫蒙族独特的文化空间中，或黎明时分的云海中，或清凉的瀑布潭中，还可欣赏美丽的梯田。来自胡志明市的游客范玉琼表示：“我虽然来过莱州省很多次，但还是第一次到辛溪湖。辛溪湖村建设得宽敞、整洁、美丽。房屋建筑，尤其是大门很特别，很和谐，每个民宿的大门都是不一样的，没有重复的。这里的植物非常漂亮。我必须说这是一个值得一游的地方。这里人民的热情好客和迷人的风景可能让任何来过的人都想再来第二次。”
民宿的亮点是鸟巢区，这是一些建在树上的木屋，看起来别致有趣。 “鸟巢”屋以各种鸟命名，还有独特的上下楼梯，很吸引人，也让游客看到了这里质朴但又诗意的生活。辛溪湖鸟巢区老板黄阿鲁表示：“ 到鸟巢区，游客可以睡在树屋里。鸟巢区共有6个木屋，每个木屋长2.8米，宽2.6米，有无线网，设备齐全。每间木屋可容纳 2人和 1至2名儿童。如果游客想看更多的文化表演，可以提前预订，村里的艺术团队将为游客提供服务。”
辛溪湖也是莱州省选定实施《2020-2025年阶段莱州省部分村庄新农村建设结合发展乡村旅游》项目的村庄之一。辛溪湖人民委员会主席赵贵和说： “实施新农村建设项目，从2015年起，辛溪湖乡一边种植茶树一边种植地兰花。目前我们每年有大约3万8千株兰花供应北方山区省份。 年收入约 20至 30 亿越盾。莱州省有11个旅游村，其中辛溪湖村是吸引游客的旅游胜地之一。如果新冠肺炎疫情没有发生，我们每年将吸引 3万名游客，主要是国内游客。”
辛溪湖村2019年被越南旅游协会评为《2019年社区旅游模范村》。当时，获得这项荣誉的有四个社区旅游村，包括广南省萨朗（Ta Lang）社区旅游村、河江省那丹（Nặm Đăm）社区旅游文化村、承天顺化阿奴（Anor）社区旅游村和莱州省辛溪湖社区旅游村。辛溪湖是目前莱州省著名的旅游目的地，受到众多游客的青睐。（来源：《越南之声》）