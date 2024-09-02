践行胡伯伯遗嘱55周年：胡志明主席为国家奉献的精神依然是当今越南人的伟大楷模

上述是浙江工业大学越南研究中心主任成汉平教授、博士接受越通社驻北京记者的采访时所强调的内容。



成汉平教授表示，胡伯伯的一生是奋斗的一生，是为国家奉献的一生。在阅读胡志明的无数著作时，我们认为，胡伯伯为国家奉献的精神，依然是当今越南人的伟大楷模，激励着一代又一代年轻人为建设一个繁荣的祖国而努力奋斗。在东南亚国家中，越南人无比勤劳，始终艰苦奋斗，造就了今天的伟大成就。



胡伯伯的思想作风激励着越南人。胡伯伯生前简单朴实的生活，从不奢靡浪费，也成为越南人的宝贵精神财富。



胡伯伯深邃的外交思想也助力于越南在复杂的国际环境中走上了一条扎实的中等强国之路，确保了越南在国际政治舞台得到了越来越多的国家的尊重和重视。



胡伯伯的遗嘱在今天仍然具有伟大的时代价值，关于团结，国家必须要团结，人民必须要心齐，中国有句古话：人心齐，泰山移，指只要团结一心就能克服一切困难。



在发展过程中越南曾经历了一系列的困境，如东南亚金融危机、新型冠状病毒（COVID19）等，但在胡伯伯的思想指引下，越南国民始终能够团结一心，克服各种艰难险阻。关于关心人民群众生活，共产党区别于资本主义国家的核心就是执政为民。越南共产党始终把胡伯伯遗嘱中的教诲落实于行动之中，关心人民群众疾苦，比如建立了一系列关心困难群体、孤寡老人、革命烈属的抚恤制度。



关于党建，在阮富仲担任总书记时期，越南高度重视党建工作，虽然有些腐败浪费现象，但党建工作始终在推进，确保越南共产党永葆青春。



关于国际团结，今天的越南遵守了胡伯伯的遗嘱，与各国交朋友，朋友圈越来越大，国际影响力也越来越大，这都是胡伯伯当年的教诲。



成汉平教授表示，落实胡伯伯遗嘱在当今的世界中是有一些教训的，比如为什么越南的腐败浪费现象如此严重？到目前为止，许多高级官员，其中包括政治局委员因此而辞职，说明这些人并没有牢记胡伯伯的教诲，并没有以简易朴实的生活为荣。



胡伯伯在世时粗茶淡饭，生活简朴，一心为公，这些都是越南民族的宝贵财富，但遗憾的是，仍有一些位高权重的高级干部，并没有认真地落实好胡伯伯的遗嘱。希望这些教训能够引起越南社会足够的重视，反思到底是什么原因导致的这些浪费现象，以采取阻止措施，一起落实好伯伯当年的教诲。（完）