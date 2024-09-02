践行胡伯伯遗嘱55周年：旅新越南人心系祖国家乡 维护胡伯伯留下的崇高价值

越南驻新加坡大使梅福勇在活动上强调了越南革命在党和胡志明主席的英明领导下取得的光荣传统。79年来，越南共产党坚定不移建设一个 “民有、民治、民享”的国家，并将其视为一项核心任务。这体现在近40年实施革新政策以来国家取得的伟大成就。



为纪念胡志明主席的功绩，参加敬献花篮仪式的代表们默哀一分钟。



在庄严肃穆的气氛中，旅居新加坡越南人社区联络委员会主席谢垂莲女士表示，向胡志明主席敬献鲜花活动旨在发扬在新越南人团结协作精神，让爱国主义深入人心，增强民族意志力。同时提醒每一个越南人，无论身在何处，都要心系祖国家乡，为国家发展贡献力量。



谢垂莲女士强调，旅居新加坡越南人社区联络委员会2023年8月在第四届世界海外越南人大会上获得表扬。胡志明主席遗嘱就是委员会取得这些成就的“指南针”。55年已经能过去，但这份遗嘱依然保留原有价值。遗嘱中简单而神圣的指示，不仅具有深远的历史意义，还充满了崇高的人文精神。对于在新越南人来说，践行胡伯伯的遗嘱就是不断培养对祖国的热爱、对民族的自豪感和增强社区凝聚力，维护胡伯伯留下的崇高价值。（完）

越通社