新闻
践行胡伯伯遗嘱55周年：寻访胡志明主席在广州的革命足迹
20世纪初，广州高涨的革命形势，吸引了许多越南志士来到广州活动，广州成为越南革命者的重要海外基地。1924年11月，受共产国际委派，胡志明同志化名李瑞，从莫斯科来到广州，担任苏联顾问鲍罗廷的翻译。
广州文明路这两幢三层砖木结构民居，成为胡志明领导的越南青年革命同志会机关所在地和第一、二期越南青年政治训练班办学场所。胡志明同志白天主要在鲍罗廷公馆办公，但他经常来文明路给越南青年政治训练班学员上课，有时晚上在此休息。周恩来、刘少奇、陈延年等中国共产党早期重要领导人也曾应邀到此授课。
2008年，越南青年革命同志会旧址被公布为广东省文物保护单位，向越南贵宾开放预约参观。2022—2023年，文物部门对旧址进行修缮，并依托旧址策划“胡志明同志在广州”展览。今年3月26日，越南青年革命同志会旧址正式对公众开放，目前已接待近2万名参观者。
《胡志明同志在广州》展览面积为240平方米，展出实物展品154件。展览真实还原胡志明同志卧室、越南青年革命同志会总部会议室、越南青年政治训练班教室、《青年》报印刷室、学员宿舍等场景。
据介绍，越南青年革命同志会旧址主要是根据越南志士的后人，也是这段历史亲历者黄南的回忆来复原99年前的场景。黄南又名李智聪，是越南青年革命同志会带来广州的8名越南少年之一，为越南抗法志士阮翁俊之子。当时，经胡志明与中共广东区委联系，黄南免费在广东大学附小学习，经常在旧址活动。
苏林参观后在纪念簿上留言中写道：“ 这是敬爱的胡志明主席多年从事革命活动的地方，这里培养了越南第一代坚定的共产主义者，见证了无私、纯洁的国际共产主义感情，见证了越中两党、两国和两国人民之间‘同志加兄弟’的传统友谊和团结。越中友谊万古长青、世代相传！”
越南青年革命同志会旧址见证了中越两党两国长久的友好传统。1971年11月，周恩来总理与时任越南总理范文同参观旧址，之后，越南国家领导人杜梅、黎可漂、陈德良和阮富仲也曾先后前来参观。（完）