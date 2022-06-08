跨境电商成助力企业扩大出口市场的有效措施

进出口领域数字化转型的利益就是为企业参加国际贸易活动创造便利，节省时间、费用和精力，从而推动越南进出口活动。

上述是越南工贸部副部长阮生日新8日上午在由电商与数字经济局同亚马逊全球开店越南站（Amazon Global Selling Việt Nam）联合举行的“跨境电商：突破纪元”倡议启动仪式上所强调的内容。

该倡议的目的在于在未来5年内向越南跨境电商人力资源发展提供援助，从而提高地方企业能力和带来出口机会。

阮生日新认为，随着各项新一代自贸协定带来的机遇，从传统营销转向数字平台趋势日趋普遍。在越南日益深入融入世界经济的情况下，其还被寄予帮助企业扩大出口市场厚望。特别，全球电商市场被预测将强劲增长，到2025年营业额将达7.385万亿美元。

在国内，近年来，电商已取得强劲增长势头，在推动经济发展和越南数字经济未来起到重要作用。2021年，越南电商零售额达137亿美元，企业到消费者市场规模约占全国商品零售额和服务营收额的6.5%。

预期，2022-2025年阶段，越南电商年均增长25%，到2025年将达350亿美元，占全国商品零售总额和服务营收额的10%。

“跨境电商：突破纪元”倡议被期望将协助越南企业开展数字化转型，提供关于进出口的专业知识，把握市场信息，从而提高人力资源质量，同时逐步为世界市场上的越南货物打造品牌。

亚马逊全球开店越南站国家经理吉杰（Gijae Seong）表示，该倡议的目标是在2022-2026年阶段向越南1万家企业援助发展跨境电商人力资源。他同时表示这就是为越南企业与世界各国企业交流搭建桥梁，逐步为世界市场上越南货物打造品牌。

由亚马逊提倡，越南工贸部提供支持的该倡议将在5年内展开，将在全国各地开展各项培训计划。2022年内，该计划将在胡志明市、岘港和一些地方启动。

趁此机会，亚马逊还公布了《本地商家和全球消费者：越南通过电商出口趋势报告》。报告指出，越南跨境零售额年均增长约20%以上，2021年达33亿美元，预计2026年将达111亿美元。特别，跨境电商是一个出口行业，未来5年其将是越南第五大出口行业。（完）