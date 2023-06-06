跨境电商会议将首次在越举行

越南工贸部电子商务和数字经济局将与亚马逊全球销售业务(Amazon Global Selling)联合于6月7日和9日分别在河内市与胡志明市举行题为“亚洲精华、突破全球”的跨境电商会议。

该活动首次在越南举行，旨在满足越南企业不断增长的线上出口需求，同时敦促抓住跨境电商机会。

会议将更新电商领域的最新信息，从而加强从事5个不同服务种类的服务供应商之间的对接交流并吸引亚马逊成功卖家的参与。

Access Partnership的最新研究结果表明，若越南国内企业得到足够支持并且在产品和服务出口活动中加大电商应用力度，到2027年越南电商出口额就有望达296.3万亿越盾。

在受访的300家越南中小微型企业中，86%企业认为若没有电商就无法开展出口活动。

另外，各地方中小微型企业也在力争在未来5年内将出口市场拓展到美国、日本和欧洲国家。因此，会议将提供支持越南企业进军国际市场的信息和计划。

此外，跨境电商领域服务供应商展览会也在此期间举行，吸引决定线上出口是否成功的10个重要服务种类的服务供应商的参与。此外还举行一系列亚洲一流零售商座谈会，分享亚马孙来自韩国、新加坡和越南的成功卖家合作伙伴的实际经验和教训等。（完）