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越马建交50周年：两国友好关系在各领域得到全面发展
阮氏玉英：两国自1973年3月30日建交，50年来，越马关系持续向前发展，其中2015年8月7日两国签署的《越马战略伙伴关系框架联合声明》成为了两国关系发展史上的重大里程碑。特别的是，越南是马来西亚在东盟中唯一的战略合作伙伴。两国友好关系在党际外交、国家外交和民间外交等各大支柱上均呈现全面深入发展态势。越马将两国关系升格为战略伙伴关系，一方面彰显两国关系发展的深度和广度及高度的政治互信，另一方面为两国政治外交、经济贸易、文化、国防安全、科学技术和可持续发展等各个领域开创发展了新篇章。
目前，越马两国正在密切配合有效落实2021-2025年阶段战略伙伴关系行动计划。这是进一步巩固双方合作关系的重要前提。多年来，马来西亚继续成为越南在东盟地区的首要贸易投资合作伙伴之一。
在新冠肺炎疫情爆发期间，双方多措并举保持党、国家、政府、国会高层和各级代表团互访以及民间交流活动。国防安全合作也得到高度重视和大力推进。双方一致同意在防范打击恐怖主义、网络攻击和跨国犯罪等各种犯罪行为领域上加强教育培训、信息互换等。2015年双方签署防范打击跨境违法犯罪合作协定为加强两国国家安全保障合作夯实重要法律基础。
在我看来，越马双方关系中的一大亮点是经贸合作。马来西亚目前是越南在东盟的第二大贸易合作伙伴（仅次于泰国）和在世界上的第九大贸易合作伙伴。马来西亚也是越南在东盟的第三大出口市场（仅次于泰国和柬埔寨）。多年来，尽管受到疫情的影响，但双边贸易金额不断上升，2022年达147亿美元，同比增长17.6%。
马来西亚是越南第二大东盟投资来源地（仅次于新加坡），在对越南进行投资的140个国家和地区中排名第10位。马方对越投资项目668个，投资总额达130亿美元。越南也在马开展21个投资项目，注册资本达8.53亿美元。此外，双方也是区域内诸多组织、论坛和自贸协定的成员。基于令人印象深刻的越马经贸投资复苏和增长数据，可以肯定的是双方合作前景广阔、潜力巨大。
记者：请问，2023年和今后几年两国重点合作内容是什么？为推动双方关系、特别是新领域合作关系发展，两国应采取什么措施？
阮氏玉英：我认为，两国未来重点合作内容正是携手敦促和监督，确保有效落实2021-2025年战略伙伴关系框架行动计划，其中特别聚焦保持政治互信，保持高层和各级代表团互访和接触；不断提升经济合作层次和水平，为在清真产业、数字化转型等具有潜力的新领域上开展务实合作创造便利条件。
与此同时，充分发挥外长级经济、科技合作混合委员会、工贸部长级贸易混合委员会等现有合作机制的作用；从而抓好关于配合实现各领域可持续发展目标的高层共识等。在经济合作方面，两国高层领导同意提出到2025年双边贸易金额提升至180亿美元的目标。
我认为，寻找新的合作领域以充分挖掘经济合作潜力是当前全球的共同趋势，因此越南和马来西亚也不站在这种趋势之外。 2022年3月马来西亚总理访问越南期间，表示希望将两国合作关系拓展到清真产业，并强调愿意支持越南推动这一产业的发展。
对于越马建交50周年纪念活动，阮氏玉英透露，越南驻马大使馆将牵头并配合国内各有关部门、机关以及所在地各职能机关举行纪念越马建交50周年系列文艺、旅游推广、贸易投资促进、美食推介活动，为实现外交经济服务于发展、以企业和人民为中心的主张做出贡献。
记者：您对旅马越南人社群在推动两国和两国人民之间的友好关系与互相了解中的作用如何评价？
阮氏玉英：越南党和国家一向关注并将旅外越南人视为越南民族不可分割的一部分以及加强越南与各国之间友好合作关系的重要力量。随着越南国际地位和信誉的不断提升，旅外越南人社群对党和国家的信任度也在不断攀升。（完）