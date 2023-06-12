越马关系50周年：精彩纷呈的文化艺术交流活动在吉隆坡举行

在越南与马来西亚两国建交50周年（1973 - 2023）之际，6月11日晚，越马传统文化艺术交流晚会在首都吉隆坡举行。 该项目由马越友好协会和越南民间文化与信仰研究所下属的民间文化与信仰实践研究中心联合举办。

据越通社驻吉隆坡记者报道，马越友好协会主席陈氏章在开幕式上表示，此次活动是两国人民交流和了解越南朝文曲、官贺民歌、嘲剧等被联合国教科文组织公认为人类非物质文化遗产的传统艺术的机会。

陈氏章认为，传统艺术和文化交流将有助于向旅居马来西亚越南人社群对民族传统文化的自豪感和热爱，以及向马来西亚人民推广越南的传统艺术和文化特色。

前马来西亚驻越南大使阿兹米尔·扎比迪在活动上发言时对参加这一精彩的文化活动感到荣幸。他强调，越马建交50周年是两国开展文化交流活动的大好时机。

文化交流晚会上最令人印象深刻的是越南朝文曲表演节目。越南祀母信仰中的朝文曲演唱及跳神仪式蕴含着许多价值观。越南祀母信仰-跳神仪式-朝文曲演唱被列入越南国家级遗产名录，同时越南祀母信仰被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。

参加晚会的在马越侨 Liena Abdullah 表示，希望越来越多的越南人到马来西亚学习和工作，以及更多马来西亚人到越南学习和工作，让双方有更多的机会了解对方的国家和人民。（完）