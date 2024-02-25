越马关系50周年：回顾过去 面向未来

2月21日至23日，越南驻意大利兼驻马耳他大使馆在马耳他首都瓦莱塔举办多项活动，庆祝越南与马耳他两国建交50周年（1974年—2024年） 。

越南通讯社驻欧洲记者报道，马耳他总统乔治·维拉（George Vella）在圣安东宫会见越南驻意大利大使兼马耳他大使杨海兴。马耳他总统乔治·维拉表示高兴，并积极支持越南大使馆与马耳他合作伙伴举办庆祝两国建交50周年的各项具体活动，从而增进两国友谊和政治互信，加强经济、文化和民间交流，为推动两国全面合作不断发展作出贡献。

杨海兴大使高度赞赏越南与马耳他两国50年来的友谊，并宣布了此次来马尔他开展的各项活动，以进一步巩固和加强两国传统友谊，并挖掘两国所有领域的潜在合作机遇。

另一个方面，2月21日晚，在斯帕兹朱克雷特维夫国家电影院举行的维克多·武导演电影《我在绿草上看到黄花》首映式上，杨海兴大使强调，除了经济和政治合作外，文化、教育、旅游、电影、艺术等领域的交流是增进相互了解、巩固和拉紧两国人民传统友谊的重要桥梁。

马耳他艺术理事会执行主席阿尔伯特·马歇尔（Albert Marshall）先生评价50周年是马耳他与越南两国关系史上非常重要的里程碑。他强调越南电影日在马耳他的重要意义，并表示文化和电影艺术活动不仅介绍文化、国家和人民的美丽，而且也是将两国人民、宗族紧密联系在一起的力量。

此外，在庆祝活动的框架内，2月22日，越南大使馆与马耳他经济机构协调举办“越南-马耳他合作论坛”。论坛上，代表们高度评价了两国经济蓬勃发展背景下的合作潜力。

此外，杨海兴大使在马耳他出差期间拜访了设在马耳他的国际海事组织（IMO）国际海事法研究所（IMLI）所长并与其进行了工作会议。杨海兴大使表示希望IMLI继续通过提供奖学金和合作举办具体专业培训课程等方式支持越南培训和能力建设。（完）