越韩签署多项合作备忘录

值此韩国总统尹锡悦（Yoon Suk Yeol）于6月22日至24日对越南进行国事访问之际，6月22日，越南科学技术部科技应用和发展局已同韩国工业技术评估研究所(KEIT)签署了先进技术发展战略合作备忘录。这是“印太经济框架”（IPEF）的活动；也是推动两国科学技术、创新、绿色转型等方面合作关系，力争实现2050年越南净零排放目标的解决方案之一。

越南科学技术部副部长黎春定表示，双方签署先进技术发展战略合作备忘录不仅给两国科技产业领域带来多重利益和巨大潜力，而且当越韩联合研究成果得到广泛应用之后将为推动经济-社会-环境等领域发展产生积极影响。

越南科技应用和发展局局长阮梅阳表示，目前越南正在促进与各合作伙伴之间的高新技术交易和转让活动；强化与外国组织和个人的科技研发和转让、人力资源培训、革新创新等方面的国际合作关系。因此，双方所签署的备忘录是促进国内外组织和企业的知识流动、科技研究合作与转让以及革新创新的解决方案之一；从而助力提升企业技术能力、产品生产力、质量和竞争力等。

韩国工业技术评估研究所全球研发合作小组组长郑灿赫（Jeong Chan-hyeok）透露，签字仪式结束后，双方就开展2023年计划并制定2024年计划。目前，越南科技应用和发展局正在管理到2030年国家技术创新计划和到2030年外国技术搜寻和转让计划。这是双方推动合作关系走向纵深的良机。

同日，越南科技应用和发展局同韩国产业技术振兴院(KIAT)签署合作备忘录，旨在促进两国企业之间的技术、研发和革新创新合作关系，共同参与国际创新领域等。

值此机会，韩国海外建设协会(ICAK)也同越南建设承包商协会(VACC)签署了合作备忘录。（完）