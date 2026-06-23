越韩推进高新技术、半导体及人工智能培训合作

本次活动以“前沿技术·链接未来”为主题，聚焦半导体工业、电子、人工智能（AI）及数字化转型等当前人才需求巨大的领域。



研讨会上，与会代表就学术合作、培训课程移交、研究能力建设以及应用型联合培养模式开发等内容进行了深入交流。



各方代表一致认为，越南目前正迎来深度参与全球技术供应链的历史性机遇，尤其是在半导体和人工智能领域。然而，为了切实把握这一机遇，培养达到国际标准的工程师和技术专家队伍已成为当务之急。

越南各教育机构与韩国湖西大学签署了合作谅解备忘录。图自越通社



韩国湖西大学副校长成殷铉（Sung Eun-hyun）在接受越通社记者采访时表示，学校正集中发展成为半导体和人工智能领域的专业化培训基地，并希望进一步扩大与越南各高等院校的合作。



据悉，湖西大学已构建了远程教育课程体系，旨在帮助越南学生在国内也能接触到与韩国本土同等质量的教学内容。此外，越南学生还有机会前往该校的唐津（Dangjin）校区参加短期实习与科研项目。



校方代表介绍，湖西大学目前是韩国唯一一所拥有半导体实验中心和半导体后道封装实验中心的高校，专为深度教学与科学研究服务。除了技术优势外，湖西大学在创新创业领域也表现突出。校方重申，愿与越南师生共享资源与经验，并对具有潜力的越南创新创业项目给予积极支持。



值此机会，越南各教育机构与韩国湖西大学签署了合作谅解备忘录（MOU），旨在进一步扩大双方在教育培训和开发高质量人力资源方面的合作，从而更好地服务于两国的数字化转型与知识经济发展。（完）