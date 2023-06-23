越韩投资合作迎来新机遇

韩国总统尹锡悦于6月22日开始对越南进行为期三天的国事访问。陪同尹锡悦总统出访的有从事配送、金融、法律、卫生、信息技术和服务等多个领域的205 家韩国企业代表团。值得注意的是，其中还有三星电子、SK、现代汽车、LG 和乐天等韩国五大集团的总裁。

按计划，韩国企业代表团将与越南合作伙伴签署多项合作备忘录，因为韩国制造商正在寻求供应链合作和出口扩张机会。

将于6月24日举行的越韩经济论坛预计将吸引两国企业的参与。两国高层领导也将出席这一重要活动。

越南计划与投资部外国投资局负责人表示，韩国企业代表团，特别是韩国和世界亿万富翁的出现，为促进越韩两国经济投资合作带来了新的机会。韩国五家大型集团均已在越南开展大规模的投资，并正在拟定扩大投资的计划。

其中，三星计划将在越南追加投资33亿美元。预计今年年底，三星将在位于太原省的三星电机（越南）工厂用于制造半导体芯片的倒装芯片球栅格陈列产品将投入批量生产。

2022年底，LG集团总裁透露，LG将在越南追加投资50亿美元。与此同时，乐天集团在河内乐天购物中心和胡志明市首添的智能综合体（Lotte Eco Smart Thu Thiem）正在建设中。

SK集团仍通过对Masan、Vin集团等越南公司的大规模投资来增加其在越南的知名度。现代汽车在宁平省的第二工厂已投入运行。

越南计划与投资部外国投资局的统计数据显示，前5月，越南新增外商直接投资项目962个，同比增长66.4%，其注册资本总额超过52.6亿美元，同比增长27.8%。

2023年前5月，韩国在对越投资的国家和地区中名列前茅，在新批项目数量、追加资金以及出资和入股数量等方面均处于领先地位。

外国投资局表示，新项目数量增速快于注册资本总额增速，其表明外国中小投资者继续关注和对越南投资持有信心，并做出了新的投资决定。（完）