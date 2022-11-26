越韩建交30周年：“换季舞曲”艺术表演活动在顺化举行

该活动共有12个主要节目。开场节目是由宫廷传统乐队演奏的合奏名曲《望京畿》，其后是越韩两国传统舞曲合奏，为观众带来具有浓郁宫廷舞曲哲理性的精彩音乐盛宴。



在活动中，顺化宫廷传统艺术剧院为观众表演“凤舞”、“呈祥集庆”等的宫廷舞蹈节目。 韩国京畿道舞蹈团则通过Sunsori Santaryeong、Tae Pyung Mu、 Hanryangmu 、Salpur、Salpuri,、Tae Pyung Mu 等舞曲表演节目向承天顺化省人民和游客介绍韩国的各种非物质文化遗产。



此前，11月24日，韩国传统音乐协会在顺化大内的悦视堂剧院向顺化观众介绍了韩国国家非物质文化遗产名录中的各首民歌音、歌曲和舞曲。（完）