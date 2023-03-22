越韩坚持促进双边关系强劲发展

据越通社驻首尔记者报道，3月21日，在韩国首都首尔，韩国国会主席金镇杓强调，韩国和越南的关系正呈现强劲的增长势头。两国于2022年12月将双边关系升格为全面战略伙伴关系。双方均意识到两国广阔的合作潜力。



金镇杓表示，他在越南访问期间出席了越韩科学技术研究所（VKIST）的竣工仪式；相信，随着越南对科技投入的增加，越南将完成到2030年和2045年的既定目标，在此过程中，韩国愿支持越南。随着两国合作的不断推进，两国国会的关系要实现发展新步伐，使其与两国关系相称。



韩国国会主席诚挚邀请越南国会主席和国会代表出席定于今年6月在济州岛举行的东盟-韩国领导人论坛。



越南国会副主席阮德海重申，越南高度重视发展与韩国的关系，希望双方努力配合深化两国全面战略伙伴关系，从而开启两国富有成效的发展新时期。为实现这一目标，各层级代表团保持密切互访意义重大。两国就双边合作关系以及地区和国际问题保持沟通，将有利于加深两国高层领导人的联系，增进相互了解和信任，推动已签署的双边合作机制和协议落地实施。



为深化两国立法机构的合作，越南国会副主席阮德海建议双方考虑在两国于2013年签署的合作协议基础上补充合作内容，进一步丰富两国全面战略伙伴关系的内涵；加强在地区和国际议会论坛上的协调和相互支持，为维护地区和世界的和平、安全与稳定作出积极贡献。



为了学习借鉴韩国在多个领域上的经验，为越南修改部分重要法律提供服务，阮德海认为，两国国会下设委员会要加强信息交流，就立法、监督、公民保护、为企业排忧解难等进行探讨。两国国会下设机构应加强能力建设合作，增进信息交流和分享履职经验，尤其是电子议会和数字议会领域；拓展新的交流合作形式；促进女议员和青年议员的交流；支持两国各地缔结友好关系、密切双方的往来。



3月22日上午，韩国总理韩德洙会见了阮德海一行。韩德洙总理在会见中表示，韩越关系已升级为全面战略伙伴关系。两国领导人均表达了大力发展双边关系的决心。越南对韩国有着特别重要的地位：越南是韩国第三大贸易伙伴，仅次于中国和美国。目前，共有8000多家韩国企业在越南投资。越南是韩国政府官方发展援助（ODA）的优先国家；希望双方继续扩大合作，为双方公民和企业提供支持。

越南国会副主席阮德海强调，经济合作仍然是两国合作的重要支柱。越方欢迎韩国企业扩大对越投资规模，特别是在高科技、科技创新、绿色经济、数字经济、数字化转型、清洁能源、智慧城市、生态城市、绿色工业园区等优先领域。越南期待韩国企业加强联系，为越南企业更深入地参与全球供应链创造条件。



阮德海希望双方合作有效落实《越韩自由贸易协定》（VKFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）；力争朝着均衡、可持续的方向实现2023年双边贸易额达到1000亿美元、2030年达到1500亿美元的目标。阮德海对双方维持现有安全防务对话机制表示肯定；建议韩方继续推进劳务领域合作，为双方带来实实在在的利益。



阮德海相信韩国将继续有效维持这一合作机制，扩大官方发展援助的规模，加大韩国经济发展合作基金（EDCF）对越南的优惠力度。越南希望韩国政府继续保护在韩的20万多名越南公民的合法权益。



按计划，阮德海一行将继续访问韩国部分地方，并会见包括三星集团在内的韩国部分集团领导。（完）