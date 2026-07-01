越韩合拍电影《最后一颗子弹》正式发布 以奥运冠军黄春荣为原型

越南与韩国合作拍摄的电影项目《最后一颗子弹》正式亮相 图自越通社

6月29日，越南与韩国合作拍摄的电影项目《最后一颗子弹》正式亮相。影片以越南射击名将、奥运冠军黄春荣的奋斗历程为蓝本，讲述他为越南赢得历史上首枚奥运金牌背后的坚毅拼搏、师徒情谊与默默奉献。



导演丁俊武表示，该项目于2020年启动拍摄，因受新冠疫情影响一度停拍，目前已进入后期制作阶段，团队希望将其打造为越南电影国际合作的代表作品之一。



影片由越韩两国团队联合打造，以国际化电影语言讲述越南故事。曾参与制作奥斯卡获奖影片《寄生虫》的韩国制片人Patrick Park担任本片制片人之一。韩国演员李璟荣、李姃垠和丁一宇加盟出演，越南演员颜福荣、清香、梁嘉辉等也共同参演。



影片分别在越南和韩国取景拍摄，主要场景包括两国奥运运动员训练基地和比赛场馆。



丁俊武表示：“《最后一颗子弹》不仅讲述一枚奥运金牌的故事，更是一段关于信念、同行与突破极限的旅程。”他强调，制作团队不仅希望再现黄春荣创造历史的夺金时刻，更希望向观众传递关于意志、坚持与永不放弃的普世价值。



韩方制片人Patrick Park表示，相信《最后一颗子弹》将成为连接越韩文化交流的重要桥梁。他认为，黄春荣的奋斗历程不仅是越南人民的骄傲，更是一段具有全球意义的故事，展现了人类共同追求的坚韧意志与顽强毅力。



导演丁俊武曾执导多部题材多样的电影作品，包括战争题材《馆仙传奇》、家庭喜剧《叔叔，请不要娶我妈妈》、爱情电影《等你到明天》、女性题材《燕的人生》以及最新上映的《借魂蜗牛》等。（完）