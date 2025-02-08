越韩共商促进双边贸易的措施

据越通社驻首尔记者报道，2月7日，“在越Korea Plus和在韩Viet Nam Plus联合工作组”（Vietnam-Korea Plus Joint Working Group）举行第三次视频会议，重点讨论扩大合作，实现2030年双边贸易额增至1500亿美元目标的措施。

韩国产业通商资源部称，此次会议回顾了贸易和投资形势，并就美国新政府、全球供应过剩等造成的影交换了意见。此外，双方还讨论了包括合作建设核电站、解决经营困难等多方面的合作计划。

韩国产业通商资源部贸易合作局金钟哲（Kim Jong Cheol）在会议上表示，随着特朗普新政府上台，全球形势日趋不稳定，因此，扩大与韩国第三大贸易伙伴越南比以往任何时候都更为重要。在《越韩自由贸易协定》（VKFTA）签署10周年之际，双方应加倍努力开展合作。

越南工贸部亚非市场司司长杜国兴表示，韩国是越南最大的投资国，越南始终愿与韩国共促发展。越方将关注并为韩国企业解决在越南面临的困难提供支持。

在越Korea Plus和在韩Vietnam Plus联合工作组这一合作机制是两国政府、贸易部和贸易支持组织讨论扩大贸易和投资措施的机制，力争实现2030年双边贸易额达1500亿美元的目标。该工作组于2023年9月召开了首次会议。（完）