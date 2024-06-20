越韩促进应对气候变化领域的合作

6月20日，越南与韩国气候变化联合工作组第一次会议以线上方式举行。越南自然资源与环境部副部长黎功成和韩国环境部副部长金孝银（Hyoeun Jenny Kim）共同主持会议。

黎功成表示，在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP 26）上，越南、韩国与其他140多个国家领导人共同宣布在2050年实现净零排放。为实现该目标，越南发布了《2021~2030年国家气候变化战略和2050年愿景》，其中提出系列适应气候变化和减少温室气体排放的措施。同时不断完善国内法律法规，就环境问题与世界各国达成多项协议，其中包括2021年与韩国签署有关气候变化的框架协议。

黎功成在分享国家自主贡献（NDC）实施情况时表示，越南承诺到2030年将温室气体排放与正常发展情景相比减少15.8%。此外，根据路线图，越南将在2025年试行国内碳市场，并从2028年起正式运行。不过，早在几年前越南已经同其他国家开展了碳信用交易合作。

黎功成表示，越南正在积极为即将召开的COP29会议做出准备，希望韩方分享知识和经验，让越南能够加快建设国内碳市场，开展国际碳交易，特别是落实与韩国达成的协议。

金孝银副部长表示，两国在应对气候变化领域的合作空间广阔，需要进一步挖掘，特别是根据《巴黎协定》有关碳市场的第六条规定的合作。

会上，越南各部委代表提出了促进双边合作的建议，建议韩方在能源、低碳排放建材、绿色施工、碳信用额交易等领域分享经验。其中外交部建议韩方支持越南承办全球绿色目标伙伴2025峰会（P4G）。

韩方提出了一些减少温室气体排放的相关项目，其中包括在生产免烧砖、屋顶太阳能、生物质燃料工业锅炉、生物炭、风电维修等领域的项目。（完）