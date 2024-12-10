越韩两家通讯社加强合作

12月10日下午，越南通讯社社长武越庄在国家通讯中心与韩国联合通讯社代表理事社长黄大一举行会谈。

目前，越通社和韩联社正在根据2022年12月在河内签署的业务合作协议开展合作活动。两家通讯社之间保持定期直接会晤和交流，从而就共同关心的问题及时交换意见。

越通社高度评价与韩联社开展的全面合作活动；代表团互访、新闻互换、经验交流等活动有助于两家机构的合作更加紧密作，从而为深化越韩全面战略伙伴关系作出贡献。

黄大一对两家通讯社之间的合作日益走深走实表示高兴。他表示，韩联社正在设立一个专门为在韩越南人提供服务的越南语新闻网（YVNS），报道韩国局势、越韩关系等。该新闻网正在试行，最近得到了韩国外国语大学越南语系的高度赞赏。由于采用人工智能，所以韩联社希望越通社就该新闻网提供建设性意见和支持。

武越庄对韩联社提出的建议表示同意并指出，这一新闻网等新的信息产品符合两国的外交政策；是增进两国人民互相了解的有效桥梁。

武越庄指示拥有韩语和英语等多种语言的新闻制作团队的《越南画报》帮助韩联社设立该新闻网。

会谈上，双方就进一步促进合作活动进行了讨论，其中特别重视数字化转型、现代技术应用登的经验交流，以提高工作效率。

值此机会，越通社与韩联社领导人签署了关于未来合作活动的会谈纪要。（完）