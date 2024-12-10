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越韩两家通讯社加强合作
目前，越通社和韩联社正在根据2022年12月在河内签署的业务合作协议开展合作活动。两家通讯社之间保持定期直接会晤和交流，从而就共同关心的问题及时交换意见。
越通社高度评价与韩联社开展的全面合作活动；代表团互访、新闻互换、经验交流等活动有助于两家机构的合作更加紧密作，从而为深化越韩全面战略伙伴关系作出贡献。
黄大一对两家通讯社之间的合作日益走深走实表示高兴。他表示，韩联社正在设立一个专门为在韩越南人提供服务的越南语新闻网（YVNS），报道韩国局势、越韩关系等。该新闻网正在试行，最近得到了韩国外国语大学越南语系的高度赞赏。由于采用人工智能，所以韩联社希望越通社就该新闻网提供建设性意见和支持。
武越庄对韩联社提出的建议表示同意并指出，这一新闻网等新的信息产品符合两国的外交政策；是增进两国人民互相了解的有效桥梁。
武越庄指示拥有韩语和英语等多种语言的新闻制作团队的《越南画报》帮助韩联社设立该新闻网。
会谈上，双方就进一步促进合作活动进行了讨论，其中特别重视数字化转型、现代技术应用登的经验交流，以提高工作效率。
值此机会，越通社与韩联社领导人签署了关于未来合作活动的会谈纪要。（完）