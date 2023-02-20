越韩两国国会促进友好关系发展

2月20日下午，越南国会副主席阮德海在国会大厦会见正在对越南进行工作访问的韩国国会议员、前韩越友好议员小组主席金学勇时，建议韩越友好国会小组继续为进一步发展两国国会的友好关系作出贡献。

越南国会副主席阮德海强调，越南与韩国在历史文化上有许多相似之处，地缘相近，拥有许多战略利益。两国已互为最重要的合作伙伴。两国政治互信不断加强；双方各层级代表团保持定期互访。

阮德海表示，经济合作仍然是两国合作的重要支柱。双方有效落实越韩自由贸易协定（VKFTA）、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），力争实现2023年双边贸易额达到1000亿美元、2030年达到1500亿美元，双方贸易朝着均衡的方向发展等的目标。

越南国会副主席阮德海建议韩国国会继续支持和推动韩国企业在韩国有优势、越南有需求的领域进行投资和扩大投资规模；优先发展数字技术、可再生能源、配套产业、半导体产业、优质农业等领域。

值此机会，越南国会副主席阮德海建议双方继续保持各级代表团互访和交流，增进了解，增强两国发展长期稳定合作关系的政治意愿，为扩大各领域合作营造良好环境。

双方配合全面落实两国国会2013年签署的合作协议内容；加强国会及国会下设机构立法和监督的经验交流；支持两国国会代表加强信息交流和运作经验交流；敦促和推动两国政府有效落实已签署的协议。

国会副主席阮德海还建议韩国国会议员与越南国会代表配合，推动越韩合作更深入、更有效、更可持续发展；特别是发挥两国友好议会小组在传播两国人民友谊方面的桥梁作用，为两国公民促进合作创造良好的法治环境。

前韩越友好议员小组主席金学勇表示，2023年是越韩建交的第31个年头，最近，越韩同意将两国关系提升为全面战略伙伴关系。这是一个非常重要和具有里程碑意义的事件，为越南和韩国的合作关系开辟了巨大机遇。

金学勇希望今后两国友好议会小组继续促进交流，为增进两国人民交流作出贡献。（完）