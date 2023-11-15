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越通社Vietnamplus新闻网荣获国家主席授予一等劳动勋章
国家副主席武氏英春，中央宣教部副部长、越南记协主席、《人民报》总编辑黎国明， 越南通讯社社长武越庄，Vietnamplus总编陈进笋同与会代表一起按下按钮，宣布Vietnamplus部分新产品正式上线。
15年来，Vietnamplus报社已获得党、国家授予的许多崇高奖状，在越通社新闻奖、国家新闻奖等平台上荣获了许多大奖。特别是Vietnamplus说唱新闻、制止假新闻产品、聊天机器人等技术产品荣获了国际奖项。
越通社社长武越庄在仪式上发表讲话时高度评价VietnamPlus全体工作人员所作出的努力和所取得的巨大成果。VietnamPlus已充分体现了其在数字新闻产品创新中的先锋作用，满足越通社在建设成为国家新闻媒体系统中主力多媒体新闻机构进程中的期望。
在国内外新闻迅速发展的背景下，VietnamPlus新闻网乃至越通社一直面临着挑战。人工智能（AI）既是促进创新和创造力的驱动力，也为虚假信息的传播创造条件。武越庄要求VietnamPlus集中发扬活力、创造力、团结精神，并确定其作为国家对外新闻网、为党的领导服务的官方信息来源的作用和定位，打击网络空间敌对势力的错误言论。
值此机会，VietnamPlus新闻网推出了新界面，将人工智能融入操作流程和新闻管理中，通过现代技术了解读者需求。通过网络故事、短视频等新闻类型丰富读者的阅读体验。 此外，为了完善数字生态系统，VietnamPlus 已使用诸多现代的应用程序将热点新闻直接发送到订阅者的设备。（完）