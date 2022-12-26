越通社评选2022年十大国内热点新闻

1. 在全球经济低迷的背景下越南GDP增速仍超预期: 越南2022年国内生产总值（GDP）增速预计达7.5~8%，高于既定计划的6~6.5%的水平；通胀率控制在3.1-3.3%；外国直接投资的实际到位资金约达210亿美元，比 2021 年增长8%以上。据越南海关总署，全国进出口总额约达7500亿美元，同比增长12.18%。在世界经济增长动力下降、通货膨胀和生活成本高涨的背景下，这是一个令人印象深刻的成绩。 在胡志明市吉莱港装卸货物集装箱。越通社记者 红达 摄

2. 越共中央总书记阮富仲访华——两国关系史上的重要里程碑: 越共中央总书记阮富仲是中国国家主席习近平在中共二十大后迎来访问的首位外国领导人，其彰显了对两党和两国关系的高度重视。从10月30日至11月1日的访问为巩固越中睦邻友好和增进政治互信注入动力，进一步深化越中全面战略合作伙伴关系。访问期间，双方签署了13项合作文件，其中经济领域的合作文件占多数。

越共中央总书记阮富仲和中共中央总书记、国家主席习近平在台上聆听两国国歌的军乐。越通社记者 智勇 摄

3. 各省市反腐败反消极工作指导委员会成立: 全国63个省市党委常委会均成立了地方级反腐败反消极工作指导委员会。 在从中央到地方各级指导委员会的大力和同步参与下，多起从中央到地方、各级领导与企业相互勾结的腐败案，特别是越亚、FLC、新黄明、安东等非国有企业参与的大案要案均被曝光。

2022年11月18日上午在党中央总部，越共中央反腐败反消极指导委员会常务委员会在指委会主任阮富仲的主持下举行会议。越通社记者 智勇 摄



4. 越南颁布有关经济社会发展和区域国防安全保障的6项决议: 越共中央政治局首次颁布了有关64个经济区的经济社会发展和国防安全保障的6项决议（近期至2030年、远期展望至2045年），意在发挥各区域优势，加强区域内和区域间的互联互通。 第十五届国会第三次会议也决定投资5个重点交通项目，力争在全国各地区基础设施和空间互联互通方面实现突破。

开山兴建永好-藩切高速公路，全长近101公里，2020年9月底开工，总投资近11万亿越盾。越通社记者 辉雄 摄

5. 越南开放国门，成功举办第31届东南亚运动会: 在越南决定3月15日起重新开放国际旅游活动后，第31届东南亚运动会（SEA Games 31）于5月5日至23日举行。本届东运会取得了圆满成功，越南在抗击新冠肺炎疫情两年后的组织工作、体育成绩以及国家形象推广工作颇受各界的高度评价。

越南体育代表团在第31届东南亚运动会奖牌榜上排名第一，共夺205金125银116铜。 这一成绩帮助越南体育代表团正式超越了印度尼西亚代表团在1997年雅加达东运会上创下的194枚金牌的纪录。图为自行车运动员广文强获得金牌。 图/越通社

6. 越南企业债券经历较大的波动: 在多起企业债券发行案件被起诉的背景下，中长期融资渠道——企业债券市场受到消极的影响。由于担心企业无法偿还债务，个人投资者提前卖出债券。为整顿该市场的运作，越南政府于9月16日印发了了第65号议定（65/2022/ NĐ –CP） 号法令，其中修订了有关企业债券发行的第 153号议定（153/2020/N Đ -CP ），并要求财政部继续审查和修改第 65号议定，确保公开、透明、投资者的合法权益以及金融货币市场的安全。

越南政府颁布了第65号法令（65/2022/NĐ-CP），修改补充2020年12月颁布有关境内企业私募债券发行、交易和向国外市场发行企业债券规定的第153号法令（153/2020/ND-CP）。图为新闻发布会。越通社记者 范厚 摄



7. 越南数字经济增长速度领先东南亚: 根据谷歌、淡马锡和贝恩公司的数据，2022 年越南数字经济商品的总价值估计为230亿美元，比2012年增长约28%，增速领先东南亚。据越南信息与传媒部的数据显示，2022年越南数字经济收入预计为1480亿美元，比2021年增长了10%以上。

GoStream 提供具有许多卓越功能的产品，服务电子商务、培训、会议、在线娱乐等。目前已在越南、柬埔寨、泰国、印度尼西亚、印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯拥有合作伙伴，同时着眼于开拓国内市场，扩大国际市场，特别是欧美地区。越通社记者 明德 摄



8. 越南多地局部缺油: 2022年10月和11月，越南多地民众排起长队加油或只能按配额买油。这种情况是世界石油市场趋于复杂的后果，同时也暴露了越南成品油管理工作中的不足。为落实政府的指示，财政部、工贸部和国家银行已紧急提出解决方案。

2022年11月11日，河内市民在泰盛加油站排队等待买油。越通社记者 俊德 摄

9. 中部地区遭遇异常洪水灾害: 10月14日至15日，由于台风后的环流加上暴雨天气，24小时降雨量高达近700毫米，岘港市和部分中部省份被淹没，灾害程度严重。同时发生的涨潮阻碍了排洪过程。群众的生活受到严重的影响。 这场历史性的洪水拉响了气候变化日益严重，需要采取战略应对措施的警报。 洪水高涨使广义省岐山县的多所学校和教师的房屋遭到破坏。越通社记者 碧慧 摄