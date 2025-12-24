越通社评出2025年越南十大国内新闻

在2025年行将结束、2025年即将开启之际，越通社谨向读者介绍越通社评出的2025年国内十大新闻。

一、机构精简工作提前五年完成

从中央到地方的机构精简工作取得成效：中央直属单位减少34.9%，100%的党组被撤销，省级行政单位减少46%，乡级行政单位减少66.9%，提前五年完成了根据越南共产党第十二届中央委员会第18号决议（18-NQ/TW）精神设定的机构精简目标。自7月1日起，全国34个省市的两级地方政府模式（取消县级）同步投入运行。这场"重绘山河"的改革开辟了新的发展空间，逐步从管理型模式转向服务型、建设型和为民型模式。

二、越南共产党在新时期确立战略自主

提交党的第十四次全国代表大会的《政治报告（草案）》及其他文件草案收到了数百万条通过直接和线上渠道提出的意见建议。图自baochinhphu.vn

提交党的第十四次全国代表大会的《政治报告（草案）》强调了“战略自主”目标，展现了在世界动荡难测背景下，主动谋划、引领和开创国家发展的战略远见。《政治报告（草案）》首次整合了政治报告、经济社会发展情况报告和党的建设总结报告，连同其他文件草案，在各级党组织和党员提出意见后，又通过VNeID平台收到了近1400万条直接和在线反馈意见。此前，2025-2030任期各级党代会已提前完成。这是首次所有省市党委书记和人民委员会主席均非本地人担任。

三、激发爱国热情与国家发展渴望

越南国庆80周年庆典阅兵游行活动。图自越通社

纪念1945八月革命胜利暨越南国庆80周年、南方解放与国家统一50周年的盛大阅兵和游行活动隆重举行，规模宏大，弘扬了民族自豪精神，激发了国家发展渴望。伴随纪念活动的是一系列"国家级音乐会"：《祖国在心中》、《我是越南人我自豪》等，以及票房创纪录超过7万亿越盾（折合人民币1.84亿元）、并在2025年越南电影节荣获金莲奖的电影《红雨》，为实施《近期至2030年、远期展望2045年越南文化产业发展战略》注入动力。

四、极端异常灾害频发，突破历史极值

太原省中心区域被洪水严重淹没。图自越通社

2025年内共发生21场台风和热带低压，为有记录以来最多，其中5场为快速移动的强台风，伴随雷暴、龙卷风、山洪和山体滑坡，导致大洪水频发，超过400人死亡或失踪，经济损失近100万亿越盾（折合人民币263.1亿元），相当于GDP的0.7%-0.8%。特别是太原省的暴雨洪涝；中南部和西原地区的严重洪涝与山体滑坡；顺化白马山顶10月27日24小时降雨量达1740毫米；胡志明市、芹苴市和金瓯市的潮位均突破历史极值。

五、部署战略决议推动国家快速可持续发展

越共中央总书记苏林在全国贯彻落实政治局四项决议的会议上发表指导讲话。图自越通社

越共中央政治局已在关键领域颁布一系列战略决议，确立了以人民为中心和主体、以科学技术为首要突破口、以国有经济为主导和引领、以民营经济为核心动力的国家发展强劲引擎。秉持从党的政治意志到国家法律框架和管理行动的一贯精神，第十五届国会第十次会议通过了51部法律和8部规范性决议，占整个任期通过的法律及规范性决议总数的近30%。政府颁布多项行动计划和法律实施指导文件，为国家快速可持续发展创造了法律走廊。

六、越南经济增长位居亚洲前列

图为宁平省MCNEX VINA有限责任公司工厂内的摄像头模组及电子零部件的生产线。图自越通社

预计2025年GDP增长约8%，通胀控制在4%以下，实际利用外商直接投资约240亿美元，为过去五年来最高。这是越南在全球关税战、地缘政治冲突加剧、极端自然灾害以及中央部委和地方机构重组等多重压力叠加背景下取得的卓越成就。政府致力于更新传统增长动力并推动数字、绿色、创意等新增长动力，从而提升经济生产率、竞争力和韧性。

七、《河内公约》——全球首个打击网络犯罪法律框架

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在《河内公约》开放签署仪式开幕会议上发表讲话。图自越通社

10月25日至26日，《联合国打击网络犯罪公约》（即《河内公约》）开放签署仪式暨高级别会议在河内举行，来自多边组织和119个国家及地区的超过2500名代表出席。这是首次以越南地名命名一项全球性多边条约。在签署仪式当天，已有72个国家签署了《河内公约》，为公约的早日生效奠定了重要基础，并为预防、调查和惩治这一跨国性强、单靠国内法规难以彻底管控的网络安全犯罪领域确立了共同准则。

八、提前完成全国清除临时房、破损房目标

原河江省消除危旧房活动中的第一间房子落成。图自越通社

截至8月底，“全国携手消除危旧房”竞赛运动已清除334234间危旧房，相比中央委员会2023年11月24日第42号决议设定的目标提前5年4个月完成，相比政府总理2024年11月9日第42号指示设定的目标提前4个月完成。这是体现“党意民心”、“民族情、同胞义”的特殊国家重点项目，具有深刻的人文价值。11月30日，就在中南部和西原地区历史性洪涝灾害后，"光中战役"迅速启动，旨在为受灾家庭重建和修缮住房。

九、建成超3500公里高速公路

越南政府总理范明政发起“500昼夜竞赛完成3000公里高速公路建设”的高峰竞赛活动。图自越通社

党的十三大任期最后一年，3513公里高速公路建成并实现技术性通车——超过了2025年底至少投入运营3000公里的目标，并为到2030年越南拥有5000公里高速公路奠定了基础。各地还完成了1700公里沿海公路。这是中央坚决领导、各部委和地方积极投入、以及各承包商和劳动者遵照政府总理指示发扬"战酷暑、斗风雨"、"节日不休、春节不停"精神奋战在工程一线的结果。

十、越南革命新闻事业百年华诞

各位代表参观2025年全国报刊展上的越通社展位。图自越通社

越南革命新闻事业形成与发展整整一个世纪（1925-2025），新闻工作者队伍成为思想和文化战线上的先锋力量，为争取民族独立、国家统一、建设和保卫祖国的事业作出了巨大贡献。面对新时期的任务要求，越南革命新闻快速适应，大力革新思维，掌握技术，在新闻工作方式上实现突破，坚守其作为信心构建者、发展渴望鼓舞者的角色定位。第十五届国会第十次会议通过的《新闻法（修正案）》，为数字时代的新闻业开辟了新的发展空间。（完）