越通社评出2025年十大国际新闻

在2025年行将结束、2026年即将开启之际，越通社谨向读者介绍越通社评出的2025年十大国际新闻。



一、美国实施对等关税 加剧全球贸易紧张局势



4月2日，美国总统唐纳德·特朗普宣布对大多数进口商品征收10%~49%的对等关税，以保护国内生产，打乱了全球贸易秩序，使供应链中断，并推动金价创历史新高。各经济体被迫调整政策并促进谈判以达成贸易协议。受关税战影响，美中贸易紧张关系达到2018年以来最严重水平。



二、泰国与柬埔寨边境冲突爆发

泰国四色菊府泰柬边境附近道路上的军用车辆。图自路透社/越通社

5月28日上午，泰国与柬埔寨军队发生交火，两国边境冲突骤然升级，严重影响双边关系和地区稳定。在东盟和国际社会促进实施外交措施下，双方签署和平协议，建立联合巡逻机制并加强边境安全合作与双边对话。然而，该和平协议多次遭到违反。各专家警告称，受历史矛盾影响，该和平协议依然脆弱。



三、世界经济预计增长3.2%

位于美国华盛顿特区的国际货币基金组织（IMF）总部。图自新华社/越通社

国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）认为，2025年全球经济增长有望达到3.2%，显示出在全球关税战、多地冲突以及美国政府长期停摆等背景下，诸多经济体具备适应能力。



在过去一年中，黄金、原油和股票市场均经历了剧烈波动。其中，黄金价格尤为突出，持续刷新历史纪录，并于12月23日的交易时段达到了每盎司4,503.30美元的历史最高价位。

人工智能成为全球竞争新阵线。图自AFP

人工智能竞赛全面升温，各科技企业加快研发低成本人工智能和生成式人工智能模式，对全球劳动力结构、规模与分布产生深远影响。人工智能不再只是技术问题，而正发展成为新地缘政治阵线，科技实力决定战略优势。



2025年2月，在法国巴黎举行的人工智能行动峰会上，61个国家通过了《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》。



五、中东冲突全面升级

以色列空袭后升起浓烟。图自新华社/越通社

中东局势全面升级，高潮是6月13日至24日以色列与伊朗持续12天的相互空袭，随后以色列空袭卡塔尔，紧张局势蔓延至黎巴嫩和也门。在外交努力下，以色列与哈马斯达成停火并交换人质协议，但和平进程仍因战略博弈和互不信任而十分脆弱。



六、促进外交努力，结束俄罗斯与乌克兰冲突

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基。图自Getty

为结束俄罗斯与乌克兰冲突，各方已开展多项外交工作，其中，美国和欧洲也提出了和平方案。美国总统唐纳德·特朗普分别会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基，但未能促成俄乌领导人直接谈判。与此同时，战事仍以新形态持续，对双方造成严重损失。



七、世界经历创纪录的灾害之年

2025年4月，越南救援人员参与缅甸地震后的搜救工作。图自越通社

气候变化达到前所未有的极端水平，世界多地发生严重自然灾害：缅甸地震；亚洲各国及加勒比地区的超级台风和洪灾；希腊、加拿大、美国和澳大利亚等地的森林火灾等。自然灾害造成数千人死亡、数百万人的生活被打乱，经济损失约2200亿美元。在此背景下，于巴西举行的《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第三十次会议（COP30）就削减化石燃料未达成协议，凸显全球仍需付出更多努力，以遏制地球变暖。



八、纪念反法西斯战争胜利80周年

越共中央总书记苏林与夫人出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。图自RIA Novosti

俄罗斯、中国和多国举行反法西斯战争胜利80周年纪念活动，包括莫斯科红场和北京天安门广场的阅兵式。这些活动回顾以巨大民族牺牲换来的历史性胜利，其中强调苏联军民的决定性作用，并传递全球共同责任的强烈信息：防止极端主义和新法西斯主义，建设和平、稳定、可持续的世界。



九、东盟接纳东帝汶为第11个成员国

《东帝汶加入东盟宣言》签署仪式。图自越通社

10月26日，东帝汶正式加入东盟，成为第11个成员国。这一事件彰显东盟巩固内部团结、拓展区域合作空间的决心，体现东盟在建设包容性共同体、不让任何东南亚国家掉队的承诺。接纳新成员同时为东盟加强应对地区和全球挑战的协调合作注入新动力。



十、基因疗法取得突破，为疑难重症患者带来希望

CRISPR 是一项突破性的医疗技术，它能够精确定位和修复有缺陷的DNA片段。图自Vietnam+

英国医生已利用先进的基因疗法成功治愈了一名患有罕见遗传疾病——亨特综合征的3岁儿童。英国国家医疗服务体系（NHS）正式推广基于CRISPR基因编辑技术开发的Casgevy疗法，用于治疗镰状细胞病和因基因突变导致的遗传性贫血症。



CRISPR 是一项突破性的医疗技术，它能够精确定位和修复有缺陷的DNA片段，从而有可能通过修复体内的基因或修复体外的细胞，然后将其导入体内，来治疗遗传疾病、癌症、艾滋病和其他疾病。（完）