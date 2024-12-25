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越通社评出2024年国际十大新闻

《越南画报》谨向读者介绍越通社评出的2024年国际十大新闻。

一、中东冲突持续升级

  2024年10月23日在袈裟地带汗尤尼斯市，人们排队领取粮食援助。图：新华社/越通社发 

以色列与加沙地带的哈马斯武装冲突扩大，黎巴嫩真主党和也门胡塞武装参与其中。在伊朗新总统就职期间，哈马斯领导人在德黑兰遭暗杀，引发伊朗与以色列之间的直接袭击。截至12月25日，冲突已造成约5万人死亡，数百万人受影响。

11月26日，以色列与真主党达成临时停火协议，但以色列与哈马斯的谈判仍陷僵局，中东和平前景遥遥无期。

二、特朗普胜选美国总统

2024 11 5 日，美国共和党候选人唐纳德·特朗普在范安德尔竞技场举行的竞选集会上。图：美联社/越通社发

11月5日，美国前总统唐纳德·特朗普在总统选举中以压倒性优势击败民主党候选人卡玛拉·哈里斯，其共和党掌控国会两院。作为美国第47任总统，特朗普的“美国优先”政策预示着美国内政外交政策将发生重大变化，对全球各国和地区产生深远影响。

三、叙利亚巴沙尔政权倒台

叙利亚国家电视台2024128日报道，叙利亚反对派取得胜利，总统巴沙尔·阿萨德政权垮台。图：阿拉伯叙利亚通讯社/越通社发

经过13年的血腥内战，12月8日，叙利亚反对派武装控制了首都大马士革，总统巴沙尔·阿萨德及其家人被迫离开国家。巴沙尔政权的倒台可能深刻影响到中东格局，同时可能将该地区推向更加混乱和分裂的局面。国际社会正在努力确保政权过渡并尽快恢复稳定。

四、俄乌战争升级，出现诸多危险情况

2024812日，俄罗斯无人机攻击进入库尔斯克地区的乌克兰军车。图：自盖蒂图片社/越通社

2024年8月，乌克兰军队突袭并控制了俄罗斯库尔斯克州的多个地区，标志着自二战以来俄罗斯首次面临外国军队的直接攻击。11月中旬，基辅使用美英法提供的导弹首次深度打击俄罗斯境内目标。莫斯科则以高超音速导弹袭击乌克兰第聂伯罗市，并批准新版俄核威慑国家基本政策。

12月17日，俄罗斯将军伊戈尔·基里洛夫在莫斯科被暗杀，进一步加剧双方紧张局势。尽管俄乌双方领导人均表示愿意谈判，但立场分歧仍然很大。

五、世界经济逆风中实现复苏

  

工人在西班牙潘普洛纳的一家汽车工厂工作。图：美联社/越通社发   


国际货币基金组织（IMF）预计，尽管地缘政治冲突、贸易争端及选举相关不稳定因素存在，但2024年全球经济将增长3.2%。各大经济体趋于调整宏观经济政策，降低利率以刺激增长。美联储（Fed）四年来首次降息，多国央行也采取类似举措。

六、历史上最热的一年

在印度坎普尔的街上，为了防晒人们用围巾遮住头和脸部。图：亚洲国际新闻社/越通社发

欧盟气候监测机构哥白尼确认，2024年是人类历史上最热的一年，全球平均气温首次较人类开始大量使用化石燃料的工业化前时期（1850-1900年）高出1.5摄氏度。


气温升高引发了更多极端天气现象，包括导致东南亚600多人死亡的超强台风“摩羯”，在美国造成超过1100亿美元损失的超强台风”海伦”，西班牙造成200人遇难的的洪灾等。然而，全球减少化石燃料使用的努力依然未获显著进展。

七、世界金价创历史新高

日本爱知县的金条。图：日本共同社/越通社发

2024年10月31日，世界黄金价格达到每盎司2790.15美元的历史新高，自年初以来上涨约35%，导致越南国内黄金价格剧烈波动。其主要原因是通胀上升、地缘政治不稳定以及美联储货币政策转向等。各国央行加大购金力度，将黄金视为国家储备资产。金价大幅上涨降低了风险资产的吸引力，导致许多投资者将现金流转移到其他资产。

八、右翼势力在欧洲崛起

2024124日，法国极右翼和左翼议员联合举行了一场历史性的不信任投票，迫使总理米歇尔·巴尼耶辞职。图：新华社/越通社发 

欧洲多国议会选举中，右翼、极右翼政党及民族主义运动崛起。这不仅对欧盟的未来和稳定构成挑战，而且也削弱了国际社会应对全球问题的合作努力。法国总理米歇尔·巴尼耶政府未能通过不信任投票和德国总理奥拉夫·朔尔茨未能通过信任投票一事，凸显了欧洲政治的不稳定性。

九、联合国通过首个AI全球决议

2024321日，联合国大会一致通过了一项具有里程碑意义的决议，呼吁抓住“安全、可靠和值得信赖的”人工智能系统带来的机遇，让人工智能给人类带来“惠益”。图：新华社/越通社发

在国际社会面临人工智能（AI）应用和治理带来的机遇与挑战并存的背景下，3月21日，联合国大会通过了具有里程碑意义的决议，推动“安全、保密、可信赖”的人工智能系统，致力于所有人的可持续发展。

东盟也发布了《AI伦理与治理指南》，以促进负责任地使用人工智能。欧盟正式启动人工智能治理法，在保护公民权利的同时推动创新发展。


十、嫦娥六号从月球背面采样回来

202462日，嫦娥六号着陆器和上升器组合体在中继星支持下，成功着陆在月球背面南极—艾特肯盆地预选着陆区。图：新华社/越通社发

6月25日，中国嫦娥六号返回器携带来自月背的月球样品安全着陆在内蒙古四子王旗预定区域。这是人类月球探测史上前所未有的成就。科学家们希望嫦娥六号带回的样品，包括250年历史的火山岩和其他材料，能够帮助解开月球两侧地理差异的奥秘。

越南画报/越通社

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