越通社评出2024年国际十大新闻

一、中东冲突持续升级

以色列与加沙地带的哈马斯武装冲突扩大，黎巴嫩真主党和也门胡塞武装参与其中。在伊朗新总统就职期间，哈马斯领导人在德黑兰遭暗杀，引发伊朗与以色列之间的直接袭击。截至12月25日，冲突已造成约5万人死亡，数百万人受影响。

11月26日，以色列与真主党达成临时停火协议，但以色列与哈马斯的谈判仍陷僵局，中东和平前景遥遥无期。



二、特朗普胜选美国总统

2024 年 11 月 5 日，美国共和党候选人唐纳德·特朗普在范安德尔竞技场举行的竞选集会上。图：美联社/越通社发

11月5日，美国前总统唐纳德·特朗普在总统选举中以压倒性优势击败民主党候选人卡玛拉·哈里斯，其共和党掌控国会两院。作为美国第47任总统，特朗普的“美国优先”政策预示着美国内政外交政策将发生重大变化，对全球各国和地区产生深远影响。



三、叙利亚巴沙尔政权倒台

2024年8月12日，俄罗斯无人机攻击进入库尔斯克地区的乌克兰军车。图：自盖蒂图片社/越通社

2024年8月，乌克兰军队突袭并控制了俄罗斯库尔斯克州的多个地区，标志着自二战以来俄罗斯首次面临外国军队的直接攻击。11月中旬，基辅使用美英法提供的导弹首次深度打击俄罗斯境内目标。莫斯科则以高超音速导弹袭击乌克兰第聂伯罗市，并批准新版俄核威慑国家基本政策。

12月17日，俄罗斯将军伊戈尔·基里洛夫在莫斯科被暗杀，进一步加剧双方紧张局势。尽管俄乌双方领导人均表示愿意谈判，但立场分歧仍然很大。



五、世界经济逆风中实现复苏

工人在西班牙潘普洛纳的一家汽车工厂工作。图：美联社/越通社发

国际货币基金组织（IMF）预计，尽管地缘政治冲突、贸易争端及选举相关不稳定因素存在，但2024年全球经济将增长3.2%。各大经济体趋于调整宏观经济政策，降低利率以刺激增长。美联储（Fed）四年来首次降息，多国央行也采取类似举措。



六、历史上最热的一年

在印度坎普尔的街上，为了防晒人们用围巾遮住头和脸部。图：亚洲国际新闻社/越通社发

欧盟气候监测机构哥白尼确认，2024年是人类历史上最热的一年，全球平均气温首次较人类开始大量使用化石燃料的工业化前时期（1850-1900年）高出1.5摄氏度。



气温升高引发了更多极端天气现象，包括导致东南亚600多人死亡的超强台风“摩羯”，在美国造成超过1100亿美元损失的超强台风”海伦”，西班牙造成200人遇难的的洪灾等。然而，全球减少化石燃料使用的努力依然未获显著进展。



七、世界金价创历史新高

日本爱知县的金条。图：日本共同社/越通社发 2024年10月31日，世界黄金价格达到每盎司2790.15美元的历史新高，自年初以来上涨约35%，导致越南国内黄金价格剧烈波动。其主要原因是通胀上升、地缘政治不稳定以及美联储货币政策转向等。各国央行加大购金力度，将黄金视为国家储备资产。金价大幅上涨降低了风险资产的吸引力，导致许多投资者将现金流转移到其他资产。



八、右翼势力在欧洲崛起

2024年12月4日，法国极右翼和左翼议员联合举行了一场历史性的不信任投票，迫使总理米歇尔·巴尼耶辞职。图：新华社/越通社发

欧洲多国议会选举中，右翼、极右翼政党及民族主义运动崛起。这不仅对欧盟的未来和稳定构成挑战，而且也削弱了国际社会应对全球问题的合作努力。法国总理米歇尔·巴尼耶政府未能通过不信任投票和德国总理奥拉夫·朔尔茨未能通过信任投票一事，凸显了欧洲政治的不稳定性。



九、联合国通过首个AI全球决议

2024年3月21日，联合国大会一致通过了一项具有里程碑意义的决议，呼吁抓住“安全、可靠和值得信赖的”人工智能系统带来的机遇，让人工智能给人类带来“惠益”。图：新华社/越通社发

在国际社会面临人工智能（AI）应用和治理带来的机遇与挑战并存的背景下，3月21日，联合国大会通过了具有里程碑意义的决议，推动“安全、保密、可信赖”的人工智能系统，致力于所有人的可持续发展。

东盟也发布了《AI伦理与治理指南》，以促进负责任地使用人工智能。欧盟正式启动人工智能治理法，在保护公民权利的同时推动创新发展。



十、嫦娥六号从月球背面采样回来