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越通社评出2024年国际十大新闻
一、中东冲突持续升级
以色列与加沙地带的哈马斯武装冲突扩大，黎巴嫩真主党和也门胡塞武装参与其中。在伊朗新总统就职期间，哈马斯领导人在德黑兰遭暗杀，引发伊朗与以色列之间的直接袭击。截至12月25日，冲突已造成约5万人死亡，数百万人受影响。
11月26日，以色列与真主党达成临时停火协议，但以色列与哈马斯的谈判仍陷僵局，中东和平前景遥遥无期。
二、特朗普胜选美国总统
11月5日，美国前总统唐纳德·特朗普在总统选举中以压倒性优势击败民主党候选人卡玛拉·哈里斯，其共和党掌控国会两院。作为美国第47任总统，特朗普的“美国优先”政策预示着美国内政外交政策将发生重大变化，对全球各国和地区产生深远影响。
三、叙利亚巴沙尔政权倒台
四、俄乌战争升级，出现诸多危险情况
2024年8月，乌克兰军队突袭并控制了俄罗斯库尔斯克州的多个地区，标志着自二战以来俄罗斯首次面临外国军队的直接攻击。11月中旬，基辅使用美英法提供的导弹首次深度打击俄罗斯境内目标。莫斯科则以高超音速导弹袭击乌克兰第聂伯罗市，并批准新版俄核威慑国家基本政策。
12月17日，俄罗斯将军伊戈尔·基里洛夫在莫斯科被暗杀，进一步加剧双方紧张局势。尽管俄乌双方领导人均表示愿意谈判，但立场分歧仍然很大。
五、世界经济逆风中实现复苏
国际货币基金组织（IMF）预计，尽管地缘政治冲突、贸易争端及选举相关不稳定因素存在，但2024年全球经济将增长3.2%。各大经济体趋于调整宏观经济政策，降低利率以刺激增长。美联储（Fed）四年来首次降息，多国央行也采取类似举措。
六、历史上最热的一年
欧盟气候监测机构哥白尼确认，2024年是人类历史上最热的一年，全球平均气温首次较人类开始大量使用化石燃料的工业化前时期（1850-1900年）高出1.5摄氏度。
气温升高引发了更多极端天气现象，包括导致东南亚600多人死亡的超强台风“摩羯”，在美国造成超过1100亿美元损失的超强台风”海伦”，西班牙造成200人遇难的的洪灾等。然而，全球减少化石燃料使用的努力依然未获显著进展。
七、世界金价创历史新高
八、右翼势力在欧洲崛起
欧洲多国议会选举中，右翼、极右翼政党及民族主义运动崛起。这不仅对欧盟的未来和稳定构成挑战，而且也削弱了国际社会应对全球问题的合作努力。法国总理米歇尔·巴尼耶政府未能通过不信任投票和德国总理奥拉夫·朔尔茨未能通过信任投票一事，凸显了欧洲政治的不稳定性。
九、联合国通过首个AI全球决议
在国际社会面临人工智能（AI）应用和治理带来的机遇与挑战并存的背景下，3月21日，联合国大会通过了具有里程碑意义的决议，推动“安全、保密、可信赖”的人工智能系统，致力于所有人的可持续发展。
东盟也发布了《AI伦理与治理指南》，以促进负责任地使用人工智能。欧盟正式启动人工智能治理法，在保护公民权利的同时推动创新发展。
十、嫦娥六号从月球背面采样回来