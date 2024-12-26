越通社评出2024年国内十大新闻

一、阮富仲总书记逝世

2024年7月19日13时38分，杰出领导人的心脏停止了跳动，全国同胞和国际友人沉痛悼念阮富仲总书记。阮富仲总书记的一生都奉献给国家和人民，给后代留下新时期越南革命道路的珍贵思想系统和理论；是学习和践行胡志明主席思想、道德和风格的光辉榜样。



二、完善主要领导班子

越共中央总书记苏林、越南国家主席梁强、越南政府总理范明政、越南国会主席陈青敏在国家主席工作交接仪式上合影。越通社记者 林庆 摄

8月3日，越共中央委员会选举苏林同志为总书记。在第十五届国会第八次会议上，国会代表选举陈青敏同志为国会主席，免去苏林同志国家主席职务，选举梁强同志为国家主席。完善主要领导班子这一举措展现出了我们全党、全军、全民的团结精神，维护国家稳定、推动国家发展，为稳步迈进新纪元注入动力的高度决心。

中央政治局前所未有地决定给予阮春福和王廷惠两位主要领导警告处分。阮春福在担任政府总理、王廷惠在担任国会主席期间涉嫌违法违纪。

三、政治体系机构精简革命

苏林总书记在调整政治体系组织机构会议上发表指导性讲话。越通社记者 统一 摄

实施越共第十二届中央委员会关于继续改革和调整政治体系，确保其精简、有效力、高效运行若干问题的第18号决议的中央指导委员会的指导意见，从12月初，各党机关、国会、政府、越南祖国阵线和各社会政治组织已抓紧时间，制定方案并在2025年第一季度提请中央审议。各机关本着 “中央做表率、地方来响应”的精神，按照苏林总书记的指导意见进行核查和调整，面向建设 “精、简、强、效能、效力、效果”新机构的目标。



四、奠边府大捷70周年：续写国家的英雄壮歌

奠边府大捷庆典期间在奠边府街道举行的一场游行活动。越通社记者 忠坚 摄

5月7日，“煊赫五洲、震动地球”奠边府大捷70周年庆典在奠省奠边府市隆重举行。该事件激发了豪迈激昂的气势，进一步培养越南人民的爱国情怀，展现出在党的领导下军队与人民的血肉联系。越南人民军在80周年成立与成长后继续建设精、简、强，走向现代，建设和牢牢捍卫国家独立主权和领土完整的力量。



​ 五、国内生产总值增长超7%

在巴地头顿省 Gemalink国际港装下 进出口货物 。越通社记者 宏达 摄 在遭受超强台风摩羯（Yagi）的严重影响和世界经济不稳定性的背景下，越南经济已努力战胜困难，预期国内生产总值（GDP）增长超7%，超出国会交付的目标。宏观经济保持稳定，通货膨胀抑制在4%以下。进出口总额渐进8000亿美元，创下历史新高。国家品牌价值达5070亿美元，在193个国家中位居第32位。吸引外资超310亿美元，跻身全球吸引外资最多的15个发展中国家行列。赴越南的外国游客人数同比增长约40%。

六、超强台风摩羯（Yagi）造成345人死亡和失踪

在永福省立石县山东乡的98岁的阮氏旗老娘人得到了部队力量帮助 转移到 安全地。越通社记者 黄雄 摄

超强台风摩羯（Yagi）（越南第三号台风）是30年来进入东海、70年来袭击我国陆地并造成严重后果的最强台风。台风造成323人死亡，22人失踪，1978人受伤，经济损失超81.700万亿越盾。老街省保安县福庆乡朗努村被山洪夷平。

在整个政治体系的迅速、积极参与，全国同胞的团结精神、国际友人的支持下，台风灾后恢复重建工作及时、有效展开，帮助人民群众稳定生活，恢复生产。



七、两个重要项目投资和重新启动主张获得通过

北南高速铁路项目初步设计方案。越通社记者 尹晋 摄

第十五届国会第八次会议已通过投资总额1713.548万亿越盾的北南高速铁路项目和重新启动宁顺核电项目的主张。高速铁路项目预计将采用公私投资模式，有助于满足运输日益增加的需求和北南走廊上运输市场份额结构调整工作。宁顺核电站项目被期望多样化供电来源，确保能源安全，保护环境。



八、神速完成500kV三回输电线路

经过河静省锦川县的500千伏第三回线电塔系统。越通社记者 友决 摄

8月29日，在6个月施工的广平省广泽至兴安省浦诺500千伏三回输电线路项目已正式落成，创下投资手续和施工时间最短的记录。该工程由越南工程师设计和施工，在经济、政治、社会、确保国家能源安全，处理北部局部缺电现状等中具有特别重要的意义。该工厂展现出民族精神、整个政治体系的同心协力，是实施重点国家工程的宝贵经验教训。





九、《土地法》（修正案）获通过

1月18日上午，在第十五届国会特别会议上，国会通过了《土地法草案》（修正案）。 越通社记者 颜创 摄

1月18日上午，在第十五届国会特别会议上，国会通过了《土地法草案》（修正案）。同《住房法》（修正案）和《房地产经营法》一样，《土地法》（修正案），满足同步完善政策和法律，使房地产市场稳定、可持续发展，土地资源有效管理和使用等的要求。2024年，国会还通过许多重要法律草案，旨在纾解体制的瓶颈，为经济社会发展创造便利法律走廊。



十、5G网络正式投入使用 推动国家数字化转型

VNPT集团 在全国开展5G网络投入运行计划。越通社记者 明决 摄

10月15日，Viettel正式把5G网络投入使用，标志着该服务正式在越南运营。包括5G网络在内的数字基础设施是第四次工业革命的支柱之一，通过推动创新和提升多领域的生产率对经济社会发展产生巨大影响。

2024年，越南已在国家政务服务平台上成功开展76项必要政府服务中的49项，激活5790万个VNeID账户并为人民群众创建3210万个电子健康档案。