越通社评出2023年国际十大新闻

一、以色列与哈马斯武装冲突威胁地区安全

以色列轰炸加沙地带后的破坏场景。图：新华社/越通社发 10 月 7 日，哈马斯发动突袭行动，随后以色列在加沙地带开展军事行动回应，使中东地区处于人道主义灾难的边缘。 截至 12 月 24 日， 共有 2.13 万人死亡和 5.2 万人受伤。



在国际社会的外交努力下，双方自11月24日起实施为期7天的停火协议，交换了约320名人质和战俘。 然而，停火协议一破裂，战斗又重新开始。 冲突根源无法解决，暴力事件随时爆发，威胁整个地区的安全。

二、俄乌和平前景仍渺茫

三、世界经济复苏放缓

经济合作与发展组织（OECD）预测，2023年世界经济增速为2.9%，低于2022年的3.3%。主要原因是美国的硅谷银行、签名银行、第一共和银行和瑞士瑞士瑞信银行倒闭造成金融“大地震”，加上能源危机、乌克兰和中东的冲突。多国央行考虑加息以抑制通胀或停止加息支持经济复苏。



四、限制大米出口，气候变化威胁全球粮食安全

印度海得拉巴一家大米加工厂。图自法新社/越通社 世界最大大米出口国——印度禁止部分品种大米出口，并对蒸谷米征收 20% 的出口关税，加上气候变化影响引发干旱，导致供应减少并推高了大米价格，对许多国家，特别是亚洲和撒哈拉沙漠以南的贫困国家的粮食安全造成负面影响。 11 月 20 日在英国举行的全球粮食安全峰会提出了实现可持续粮食系统和适应气候变化的解决方案。



五、推动人工智能应用与加强监管并行

人工智能（AI）正在强劲发展，在许多领域得到应用，推动了许多行业的变革，但也带来了许多挑战。

11 月 2 日在英国举行的首届全球人工智能安全峰会一致同意，共同配合管理人工智能的潜在风险；欧盟推出全球首个全面监管人工智能法案；美国发布首份关于人工智能的行政命令，以确保人工智能以安全、负责任且造福全球社会的方式开发和应用。





六、COP28达成“摆脱”化石燃料的历史性协议

在阿联酋迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）场景。图自新华社/越通社 出席于 12 月 13 日在阿联酋迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（ COP28 ）的缔约方首次同意以公正、有序和公平的方式在能源系统中转型摆脱化石燃料，并在关键十年加速行动 , 以在 2050 年实现净零排放。到 2030 年将全球可再生能源的发电能力提高到三倍。

七、土耳其发生强大地震

土耳其安塔基亚6日凌晨发生的7.8级地震造成巨大损失。图自法新社/越通社 土耳其安塔基亚 6 日凌晨发生的 7.8 级地震造成巨大损失。图自法新社 / 越通社

土耳其当地时间6日凌晨发生7.8级地震，是该国近一个世纪以来最大的地震，导致土耳其约5万人死亡，叙利亚近6000人死亡。世界还目睹了一系列严重自然灾害：9月9日摩洛哥发生6.9级大地震，已造成3000人死亡；飓风“丹尼尔”9月10日袭击利比亚东部，引发严重洪灾，遇难人数已升至1.13万人，另有1万多人失踪；8月中旬，美国夏威夷州毛伊岛爆发大规模山火灾害，是美国近年来死伤最严重的野火灾害，造成的死亡人数100多人。

八、非洲地区的持续政变加剧了政治不稳定

2023 年7 月30 日，西非国家经济共同体（ECOWAS）给尼日尔政变领导人一周的时间，让该国恢复总统穆罕默德·巴祖姆的职务，否则可能面临军事干预。图：新华社/越通社发

非洲地区多国“违宪的政府更迭”趋势致使该地区陷入更深的混乱之中，加剧了贫困和不平等的挑战。

尼日尔（7月26日）和加蓬（8月30日）发生的军事政变，延续了西非和中非过去3年发生8次政变的浪潮。



九、国家间太空竞赛从未停歇

印度成功发射了首个太阳探测器，成为了全球第一个实现在月球南极着陆的国家； 俄罗斯的月球探测器Luna-25在试图降落在月球南极时遭遇“紧急情况”，而日本成功发射登月探测器；欧洲巨大太空望远镜升空探索“黑暗宇宙”；美国国家航空航天局(NASA)启动了Psyche小行星探索任务。12月4日，联合国大会通过关于不首先在太空部署武器的决议，以加强太空治理。





十、印度成为世界人口最多的国家