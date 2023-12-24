越通社评出2023年国内十大新闻

六、大名医和许多地名获UNESCO承认：



海防吉婆岛兰夏湾地区。本报记者 功达 摄

下龙湾-吉婆群岛群被联合国教科文组织（UNESCO）列入世界自然遗产名录；会安和大叻两座城市被承认为手工-民间艺术和音乐领域的创意城市；大名医海上懒翁黎有晫获UNESCO推崇和批准举行黎有晫诞生300周年纪念活动。此外，在世界旅游奖颁奖仪式上，越南第四次荣获荣世界领先遗产目的地奖。旅游业预计接待外国游客人数超1250万人次，超出既定目标（500万人次）。

七、及时控制得乐省恐怖袭击事件：

得乐省公安厅特警和机动警察、第五军区特种力量展开围捕各对象的方案。越通社记者 潘英勇 摄

6月11日凌晨在得乐省格昆县亚宵和亚克图尔两乡发生的反对人民政权恐怖袭击事件已造成特别严重后果。在24个小时内这起恐怖袭击事件已被控制，给人民带来安宁。有关机关已对这起案件进行起诉，逮捕91个涉案对象，对6个对象发起通缉令。社会舆论已强烈谴责恐怖分子野蛮的暴力行为。

八、河内“迷你公约”发生特大火灾：



救援人员开展河内市青春郡姜廷坊姜夏街29/70小巷里的迷你公寓火灾中受伤人员救援工作。越通社记者 范坚 摄

9月12日晚上，河内市姜夏街一栋迷你公寓发生特大火灾，致使56人死亡，37人受伤。这场火灾已敲响了各城市建设管理松懈、不够严现状的钟声。

落实政府总理的指示，各级、各有关部门已对建设管理工作进行核查和整顿，展开各公寓、多户型公寓 、出租房等火灾预防、扑救和应急救援的紧迫措施，确保人民的生命和财产安全。

九、越南第一次在非本国主办的东运会总奖牌榜上排名第一：

