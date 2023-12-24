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越通社评出2023年国内十大新闻
一、越共第十三届中央委员会任期中期会议召开
在越南共产党第十三届中央委员会任期中期会议上，中央委员会已对2021-2026年任期上半期进行评价，我国已稳步前进，战胜各困难和挑战，在各领域取得较为全面和重要的成果；指导集中实施下半期五大核心任务，力争胜利实现越共十三大的决议。
中央委员会已对政治局、书记处任期中期工作报告；按照规定对第十三届政治局委员和书记处成员投信任票
二、GDP增长达5%以上
在越南经济面临许多困难和挑战的背景下，国内生产总值（GDP）已达5%以上并出现许多积极信号：国家品牌价值达4310亿美元，在世界品牌100强中排名第32位；大米出口量超过800万吨，创汇44亿美元，创下2009年以来新高；引进外资创下2020年来新高，其中注册资金达288.5亿美元，实际到位资金达202.5亿美元。特别，连续第八年实现贸易顺差，达260亿美元，是2022年的三倍。
三、中共中央总书记、中国国家主席和美国总统访问越南：中共中央总书记、中国国家主席习近平和美国总统乔 ·拜登赴河内对越南进行国事访问已进一步深化越南与中国的关系和标志着越美关系提升至全面战略伙伴关系的里程碑。截至目前，越南已同中国、俄罗斯、日本、印度、韩国和美国等6个国家建立全面战略伙伴关系。
越南积极向地区和国际组织提出各倡议；展现出解决全球问题中的作用和责任；派遣救援人员赴土耳其参加地震救援。
四、颁布关于控制权力、反腐败和反消极的系列新规定：
中共中央政治局的第114-QĐ/TW号、第 131-QĐ/TW号和第 132-QĐ/TW号规定已展现出党、国家继续推进干部工作，检查、监察、审计，调查、起诉、审判和执行案件等领域的反腐败、反消极工作的决心。
五、年内高速公路通车里程达475公里，创下新纪录：
六、大名医和许多地名获UNESCO承认：
下龙湾-吉婆群岛群被联合国教科文组织（UNESCO）列入世界自然遗产名录；会安和大叻两座城市被承认为手工-民间艺术和音乐领域的创意城市；大名医海上懒翁黎有晫获UNESCO推崇和批准举行黎有晫诞生300周年纪念活动。此外，在世界旅游奖颁奖仪式上，越南第四次荣获荣世界领先遗产目的地奖。旅游业预计接待外国游客人数超1250万人次，超出既定目标（500万人次）。
七、及时控制得乐省恐怖袭击事件：
6月11日凌晨在得乐省格昆县亚宵和亚克图尔两乡发生的反对人民政权恐怖袭击事件已造成特别严重后果。在24个小时内这起恐怖袭击事件已被控制，给人民带来安宁。有关机关已对这起案件进行起诉，逮捕91个涉案对象，对6个对象发起通缉令。社会舆论已强烈谴责恐怖分子野蛮的暴力行为。
八、河内“迷你公约”发生特大火灾：
9月12日晚上，河内市姜夏街一栋迷你公寓发生特大火灾，致使56人死亡，37人受伤。这场火灾已敲响了各城市建设管理松懈、不够严现状的钟声。
落实政府总理的指示，各级、各有关部门已对建设管理工作进行核查和整顿，展开各公寓、多户型公寓 、出租房等火灾预防、扑救和应急救援的紧迫措施，确保人民的生命和财产安全。
九、越南第一次在非本国主办的东运会总奖牌榜上排名第一：
在柬埔寨举行的第32届东南亚运动会（SEA Games）上，越南体育代表团以136枚金牌、105枚银牌和114枚铜牌的成绩在将总奖牌榜上排名第一。这是越南首次在非本国主办的东运会总奖牌榜上排名第一。此前， 2003和2022年在本国举办的东运会上，越南体育代表团在总奖牌榜上名列前茅。
十、贯彻落实“喝酒或啤酒不开车”规定：
2023年前9月，酒驾醉驾交通事故起数222起，、死亡人数99人、受伤人数168人，同比分别下降25.8%、50%和22.6%。截至11月为止，交警力量已查处酒驾670623起，同比增长148%。严处酒驾违法行为已有助于提高人民对确保交通安全的认识，养成“喝酒或啤酒不开车”的文化，获舆论的大力支持。