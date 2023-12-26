越通社评出2023年十大经济新闻

在2023年即将结束之际，越通社经济新闻编辑部评出十大经济新闻：

一、越南成为在推动经济复苏做出巨大努力的亮点

越南GDP增长达5%以上。该增长率尽管低于所提出GDP增长6.5%的目标，但获各国际金融组织评为在全球经济低迷的情况下比其他经济较高和积极的结果。助推经济复苏的因素包括出口额创下新纪录，努力推进公共投资资金到位进度，引进外资创下2020年以来新高，国内服务业复苏。各大媒体都认定，越南以推动增长的努力正逐渐成为具有吸引力的投资目的地。

二、越共中央政治局签发关于在新时期下建设越南企业家队伍和发挥其作用的决议

2023年10月10日，越共中央政治局签发关于在新时期下建设越南企业家队伍和发挥其作用的第41号决议。这是政治局自首项决议（2011年12月9日签发的第9号决议）签发12年后签发的第二项决议。决议指出发展有规模、能力和水平，满足国家发展目标；建设拥有世界品牌，引领一些全球供应链和价值链的企业的7大任务和措施。

三、公共投资资金到位额创下有史以来新高

全国公共投资资金到位额约达461万亿越盾（折合人民币 135.69亿多元），创下有史以来新高。该结果取决于政府、各中央部门和地方强有力的参与，纾解机制和手续方面的障碍。加快和有效推进公共投资资金到位进度已成为推动新阶段经济快速和可持续增长注入重要动力。

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全国公共投资资金到位额约达461万亿越盾（折合人民币 135.69亿多元），创下有史以来新高。图自越通社

四、越南连续第八年实现贸易顺差

2023年越南贸易顺差260亿美元，是2022年的三倍，连续第八年实现贸易顺差。许多农产品类别已充分利用各机会，大力推动对外出口。特别，大米出口额达440亿美元，创下2009年新高。出口结构较为乐观，为越南商品更深度参与全球生产链和供应链。贸易顺差正为国际收支做出积极贡献，助推提高外汇储备和稳定汇率。

五、一年内475公里高速公路投入运营

包括北南高速公路第一期工程各子项目在内的14项重点交通项目完工并投入使用，已使全国高速公路总历程达1892公里。该结果有助于实现2021-2030年阶段经济社会发展战略三大突破口之一。北南高速公路第二期工程12个子项目在2023年第一天开工已开启了其他一系列重点教工项目开工的序幕。

六、国家银行首次在短时间内连续下调存款基准利率

从今年2月至6月，国家银行已连续4次下调存款基准利率，存款年利率降幅0.5-2%。这是首次国家银行在短时间内连续下调存款基准利率。这是较为灵活的举措，为各信贷组织降低贷款利率，助推经济复苏增长打下基础。

七、政府批准第八号电力规划

在多年准备、提请审议、修改和完善后，2023年5月15日，政府总理已签发《关于批准国家电力发展规划（2021-2023年阶段，远期展望到2050年）》（又称《第八号电力规划》）的第500/QĐ-TTg号决定，该规划为越南能源打开可持续、公正方向的新空间，符合党、国家的观点和主张以及国家实际情况。

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薄辽省风力发电厂。图自越通社

八、为了助力房地产市场颁布前所未有的多项政策

为了纾解法律和财政方面面临的困难，推进房地产市场复苏，政府和各部门已颁布多项前所未有的机制和政策，如关于推动房地产市场安全、健康和可持续发展的若干措施的第33/NQ-CP号决议；关于修改补充《土地法》实施细则已定中部分条款的第10/2023/NĐ-CP号决议；为低收入人群、工业区工人投资建设至少100万套保障性住房的方案（2021-2030年阶段）等。特别，政府总理已直接主持召开两场关于纾解房地产困难的视频会议。这些重要助力减少了房地产市场面临的困难。

九、配合整顿车辆年检工作

部分检验干部和工作人员有关贪腐行为的违法行为连续被发现和规模扩大，致使最多时全国281个气动车检验中心中的106个暂时停止运行。首次出现待检车辆排队造成拥堵现象延长，对人民、企业和物流活动产生影响。政府、各有关部门和职能力量需同步着手处理。交通运输部建议公安和军队两个力量参加援助开展民用车检验工作。2023年6月8日，政府颁布关于修改补充2018年10月8日签发关于机动车检验服务经营的第139/2018/NĐ-CP号议定中若干条款的第30/2023/NĐ-CP号议定。

十、加大对“迷你公寓”建设的管理力度

9月12日晚，河内市姜夏街一栋迷你公寓发生特大火灾，致使56人死亡，37人受伤。这场火灾已敲响了各城市、居民小组建设管理松懈、不够严格的现状的钟声。落实政府总理的指示，各级、各有关部门已对建设管理工作进行核查和整顿，展开各公寓、多户型公寓、出租房等火灾预防、扑救和应急救援的紧迫措施，确保人民的生命和财产安全。（完）