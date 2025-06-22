越通社继续当选亚通组织新一届执委会委员

越通社驻俄罗斯记者报道，在第19届亚太通讯社组织大会上，俄罗斯塔斯新闻社（TASS）当选为亚通组织主席，任期至2028年。塔斯社社长安德烈·孔德拉绍夫（Andrey Kondrashov）当选为亚通组织主席。塔斯社第一副社长米哈伊尔·古斯曼（Mikhail Gusman）当选为亚通组织秘书长。



下一届亚太通讯社组织大会将于 2028 年在阿塞拜疆举行，阿塞拜疆通讯社（AzerTAc ）主办。



越通社社长武越庄率团出席第19届亚太通讯社组织大会。图自越通社

越通社社长武越庄率团出席大会，并开展了许多重要对外和业务活动。



在本届大会上，各国政府、部门、新闻媒体机构领导人、专家、亚通组织成员国驻俄罗斯大使等代表讨论了现代条件下的工作创新和编辑政策特点、打击虚假新闻、人工智能对媒体工作产生的影响。亚通组织还集中讨论打击假信息、网上危机、人工智能发展与利用等当前切实问题，同时呼吁需提高信息的质量和真实性，提出新闻领域较高的道德标准。



在各家通讯社业务问题讨论会上，越通社代表介绍了新闻编辑室的新经验、人工智能的应用趋势和数字化转型的经验。



另外，除了专业和对外活动外，越通社社长武越庄向与会代表推广越通社的信息，接受各家越通社记者的采访，与同事们探讨新闻领域的管理问题以及加强国际合作，提高新闻质量和效果。



越通社与卡塔尔国家通讯社签署合作与交流谅解备忘录。图自越通社

6月18日，武越庄在俄罗斯总统弗拉基米尔·普京与14家通讯社领导人见面会期间对普京进行了采访。普京强调，无论时代如何变化，越俄友好合作关系始终不会改变，两国在能源、科研、投资、农业和人力资源培训等领域的合作令人印象深刻。

在本届大会框架内，越通社与卡塔尔国家通讯社签署合作与交流谅解备忘录。



越通社在第19届亚太通讯社组织大会上获得两个一等奖。图自越通社

另外，越通社在第19届亚太通讯社组织大会上获得两个一等奖。越通社记者的摄影作品在6月19日OANA摄影展上与来自亚太地区25家通讯社的优秀摄影记者的作品一同展出，吸引与会代表的广泛关注，有助于向国际友人介绍越南传统手工艺村的形象以及越南新闻工作者的工作实践。（完）