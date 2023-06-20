越通社第六届“黄金瞬间”新闻摄影奖正式启动

6月20日上午，越南通讯社举行了第六届“黄金瞬间”新闻摄影奖启动仪式。这是庆祝越南革命新闻日98周年的系列活动之一。

越通社社长武越庄在启动仪式上发表讲话时表示，摄影在新闻活动中具有特别的位置。在正确时间拍摄下生活真实和独特瞬间的照片一直给观众带来许多感触。新闻摄影不仅让信息更加生动、更加可靠，还拥有像最佳新闻作品一样的价值。

为了拥有与岁月共存的瞬间，摄影师需把握摄影技术、自然和生活的规律。实际情况表明，许多记者和摄影师愿投身新闻报道、跟踪事件，危险也不能阻挡他们拍下各黄金瞬间。“黄金瞬间”新闻摄影奖举办的目的在于对优秀、创新的作者和新闻摄影作品给予表彰。

武越庄社长表示，“黄金瞬间”新闻摄影奖将汇聚国内外记者和摄影师题材丰富多样的摄影作品。她同时表示希望本届“黄金瞬间”新闻摄影奖得到记者们、摄影师们的广泛支持和参与，为当前阶段新闻摄影的发展做出切实的贡献，为建设“专业、人文和现代”的越南革命新闻贡献力量。

越通社副社长阮俊雄表示，由越通社举办的第六届“黄金瞬间”新闻摄影奖，参赛作品涉及越南政治、外交、经济、文化、卫生、教育、体育和环境等方面，体现对国家和社会责任的特色和人文角度。

参赛对象为国内外业余和职业摄影师。参赛作品创作时间从2022年1月1日至2023年8月15日。该奖总结颁奖仪式将于2023年9月举行。参赛者在网址www.khoanhkhacvang.vn投稿。参赛作品需为原创作品，参赛者需对其摄影作品内容的正确性和作品著作权负责。征稿时间从2023年6月21日至8月15日止。

第六届“黄金瞬间”新闻摄影奖奖项设置：一个特等奖，2个一等奖，4个二等奖，6个三等奖和鼓励奖等。

在第六届“黄金瞬间”新闻摄影奖启动仪式框架内，越通社还举行了拥有新闻和历史价值的摄影作品展。所展示的摄影作品都由越通社7名资深记者、获得2022年胡志明奖和文学艺术国家奖的作者和在国内外的越南记者拍摄的作品。各摄影作品充分展现出捍卫国家、建设与发展国家事业中的重要时刻。（完）