越通社第二十七次党代会：继续发挥重要多媒体通讯社作用

越南政府总理范明政和政府副总理梅文政一同出席大会。



确立并提升越通社作为国家通讯社的地位



梅文政在会上发言时代表政府党委对越通社党委在上一任期内所取得的令人骄傲的重要成果表示祝贺和赞赏并强调， 80年来，在越南共产党的领导下，越通社已为革命事业、争取独立、国家统一斗争，革新事业以及祖国建设和捍卫事业作出了重要贡献。



梅文政提议越通社积极主动深入融入国际社会，扩大合作范围，确立越通社的地位和声誉，为在新形势下有效落实党的外交路线和国家的外交政策献智献力。同时，加强与世界主要通讯社和知名新闻机构之间合作关系，进行业务技能交流和信息交换；参加国际新闻组织和论坛，彰显越通社在全球新闻界中的声音和作用。



政府副总理梅文政在大会上发表讲话。图自越通社

与此同时，更加积极主动地向世界提供关于越南的官方、及时和全面的信息，特别是关于党和国家重大路线和政策，经济社会发展成就、国防安全、外交、人权和文化价值以及越南人民的信息。重点建立多语种多媒体新闻产品，大力发展对外新闻网、画报、视频短片和数字平台，从而提升国际传播力；为有效驳斥有关越南的歪曲事实的论调，维护国家主权和利益，提高越南在国际舞台上的形象和地位作出贡献等。



建设一支政治坚定、业务精湛、作风优良、富有人文精神和文化底蕴的越通社新闻工作队伍，坚持以人民为中心，更好地服务并满足公众的信息需求。培养一支具备信息采编处理能力、新闻敏感性和现代传播技能，并能熟练掌握技术工具的采边工作者队伍。



在会上，越通社社长、第26届党委书记武越庄同志强调，越南共产党越通社机关第27次代表大会（2025—2030年任期）是一次广泛深入的政治生活实践，体现出越通社全体党员团结、民主、创新、下决心胜利落实大会决议的精神、从而助力实现越通社至2030及远期展望至2045发展目标，为迎接建党100周年和建国100周年献礼。



越通社社长、第26届党委书记武越庄发表讲话。图自越通社

在过去的26届任期中，越通社党委始终高举团结旗帜，发扬民主精神和集体智慧，领导和指导全行业圆满完成作为党和国家可信赖战略通讯机构的职责使命，为国家的捍卫、建设与发展事业作出了重要贡献。



在今后一段时间，越通社党委全体成员将继续发扬一个三次荣获“英雄称号”的国家通讯机构的光荣传统，指导全行业建设廉洁、坚强的越通社党委组织，胜利落实多媒体主流新闻机构的使命任务，不断巩固与提升越通社在越南革命新闻体系中的地位与作用。



建设越通社成为地区内强大且现代化的国家通讯社



2025-2030年任期，越通社党委确定了5项重点任务和3个发展突破口。具体而言，5项重点任务包括：领导越通社的干部、党员和劳动者圆满完成被交付的政治任务，将越通社建设成为地区内强大且现代化的国家通讯社；出色完成提供准确、及时、丰富、多样化信息来源的任务；提升通讯信息的质量、效果和传播力；大力发展数字平台上的多媒体新闻类型。继续革新提高政治思想工作的质量和效果。继续革新党委领导的内容和方式，发挥集体作用同时提升领导者的角色、责任和权限。革新党支部组织生活形式；重视培养和发展党员；做好政治保卫工作。加强对党组织和党员的检查监督工作；防范打击腐败、浪费、消极现象以及政治思想、道德、生活方式衰退和"自我演变"、"自我转化"表现。加强寻找新合作伙伴机会，提升与传统合作伙伴的合作效率等。

三个突破口是建设和完善规范性文件；提升人力资源质量，满足行业发展需求；大力推进科技创新，在越通社活动中实现全面数字化转型。

越南政府总理范明政向越通社领导集体赠送鲜花。图自越通社

总体目标是在2025-2030年阶段和展望至2045年，继续打造全球权威的信息平台，为国内外媒体系统和公众提供正统、准确、可靠、丰富的信息来源，在对内对外宣传和服务党和国家领导管理工作方面取得高效；拥有现代化技术基础，记者编辑队伍日益专业化；创造稳定收入来源。

越通社确立了多项重点工作目标：全面提升信息传播覆盖面，与 40家海外新闻媒体、传播机构与研究机构合作。

在技术创新方面，越通社已在信息指导、内容生产和分发等关键领域达到先进水平，位居全国新闻机构和地区性通讯社前列。目前正着力打造国家级多媒体信息与图像资料数据库，推动数字资源的高效开发利用。

作为2020-2025年任期的优先任务，越通社党组重点强化驻外机构的信息发布职能，有力巩固了在国家舆论场中的主导地位。

数据显示，作为党和国家的重要喉舌，越通社每年通过互联网平台向国内外媒体发布约19.7万条新闻和18.2万张图片。

在内容建设方面，越通社持续创新新闻产品形态，坚持提供准确、及时、权威的新闻资讯，同时推出具有战略价值的分析报告。通过多渠道分发体系，有效覆盖国内外受众，在引导社会舆论、传播党的政策、驳斥不实信息方面发挥关键作用。（完）