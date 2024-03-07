越通社社长武越庄出席亚通组织第52届执委会会议

亚通组织主席、伊朗国家通讯社（IRNA）首席执行官阿里·纳德里（Ali Naderi）强调，会议的主题符合时代发展趋势。各家通讯社正在努力改变以适应数字时代的公众。

武越庄在会上发言时表示，了解公众，包括青年人的特点和需求是媒体机构尤其是在越来越多年轻人优先选择社交网代替报纸、电视、广播电台等传统渠道来获取信息的背景下精准触达受众，拉近新闻与青年一代的距离的重要因素之一。

值此机会，武越庄介绍了越通社的相应解决方案，即实现信息内容多样化，通过互联网平台上多种渠道发布信息，并将文字与图像、视频相结合。此外，将热点话题与相关数据一起发布。这些解决方案旨在为新闻机构利用越通社的信息来创造出适合年轻观众兴趣的多媒体产品创造有利条件。

武越庄强调，年轻人必须全面发展创新思维和创造力，媒体机构要继续投入和推广有价值的传统新闻作品和科技新闻产品，在数字技术时代和谐发展阅读视听文化。



武越庄介绍了越通社各新闻单位应用数字技术的新闻产品及社交网络平台的发行渠道。



会议举行期间，包括土耳其阿纳多卢通讯社(AA)、越南通讯社（TTXVN）和伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）在内的亚通组织执委会三方工作组宣布了促进成员积极参与亚通组织执委会活动的提案。



会议期间，武越庄分别会见了日本共同社社长水谷彻（Toru Mizutani）和蒙古国家通讯社社长索东托戈斯·额尔登涅佐格特（Sodontogos Erdenetsogt）。

武越庄在会见日本共同社社长水谷彻时，双方一致认为，已有效落实2023年8月在河内签署的双边业务合作协议，同意保持信息互换，向两国乃至全球公众提供准确的信息来源。

武越庄在会见蒙古国家通讯社社长索东托戈斯·额尔登涅佐格特时，两位社长一致认为，今后双方要恢复记者交流活动。通过该活动，双方记者可共同制作宣传越南和蒙古风土人情的新闻产品。

在对日本进行工作访问期间，武越庄社长会见了越南驻日本大使范光校。（完）