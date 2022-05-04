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越通社的第31届东运会信息专题网站正式上线
仪式上，越通社社长武越庄表示，连日来，河内市和其它举办地喜迎第31届东运会的气氛逐渐升温。截至目前，第31届东运会的筹备工作基本就绪。越通社从早就启动第31届东运会专题报道工作。越通社已同第31届东运会新闻宣传委员会签署了合作协议，以加大对本届东运会的宣传力度。
凭借主流媒体优势，同时发挥国家级对外新闻机构的作用，越通社开设的这一专题网站提供有关第31届东运会的最快最生动的丰富多样信息，包括文字新闻、图片新闻、视频新闻、图表新闻等。
该网站推出越南文和英文两个版本。
越南文化体育和旅游部副部长黄道疆在仪式上发表讲话时强调，在短短的时间内，越通社建立一个现代亮眼的信息网站，相信越通社关于第31届东云会的信息专题网站将发挥积极作用。
黄道疆表示，希望当第31届东运会正式开始时，有关东运会的信息和图片将得到及时、准确地更新，供读者免费查阅。这也是向地区各国宣传越南风土人情和热情好客的国家形象，彰显东道国越南为第31届东云会所作出的努力以及东盟各国体育代表团和运动员奋勇拼搏、为国争光的决心的良好平台。
第31届东运会将于2022年5月12日至23日在河内及周边11个省市举行。这是东盟地区最具规模的体育赛事，为促进体育的发展和增进东盟各国之间的团结和友谊作出贡献。
越通社的第31届东运会信息专题网站上线仪式。图自越通社
经过积极的内容设计和构建等的准备，越通社已完成了第31届东南亚运动会信息网（越文和英文）的建设，网站设计细致入微，运用了新技术并发挥了数据新闻的优势。网站按照融媒体模式设计，与越通社多媒体通讯系统和内容管理系统对接，网站内容链接至第31届东运会组委会信息网站以确保实时更新要求。
该网站具有现代化和高度互动的界面，不仅提供地区体育赛事的滚动新闻，还为新闻机构和公众提供30届东南亚运动会的信息资料。
第31届东南亚运动会的英文信息也提供给作为越南通讯社合作伙伴的外国通讯社，并发布在亚太通讯社组织（OANA）的网站上。新闻机构将获得验证嵌入式代码，以在其网站上自动更新越通社 的新闻信息。
除了建立一个特殊的信息专题网站之外，越通社与第31届东运会信息传媒小组联合举行题为“胜利的梦想”图片展，展示100多张记录越南体育代表团在历届东运会的精彩瞬间的图片。此次图片展将是第31届东运会宣传活动的亮点。该图片展将在河内国家体育训练中心第31届东运会新闻中心举行。（完）