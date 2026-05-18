越通社推出《科技与未来》专刊

值此胡志明主席诞辰136周年和5·18越南科技与创新日之际，5月18日上午，越南通讯社在国家通讯中心正式推出《科技与未来》专刊。



这是一份关于科学技术、创新创意和数字化转型的深度信息产品，每月发行，旨在提供参考资料，服务党和国家的领导指导工作。



越通社社长武越庄表示，作为国家主力通讯社的越通社需要在提供战略性、深度和高参考价值的信息方面继续走在前列。该专刊的诞生是落实越共十四大决议及各项战略决议的具体步骤，这些决议确定科学技术、创新创意和数字化转型是实现快速可持续发展的关键动力。



武越庄强调，在数字时代带来诸多新机遇和新挑战的背景下，革命新闻界，特别是越通社需要继续在信息阵地上发挥先锋作用，与国家在科学技术发展和国家数字化转型进程中并肩前行。



《科技与未来》专刊每月定期发行，每期约40页，包含3-5章，全面呈现世界科技生活全景、新兴技术趋势以及影响国家未来发展的战略动向。



越通社社长武越庄发表讲话。图自越通社



该刊物重点分析各国发展科学技术、创新创意和数字化转型的战略与政策；完善体制、发展高素质人力资源、基础设施和数据的经验；以及在社会生活各领域应用科学技术的经验。



此外，专刊还涉及主权、安全、技术安全等问题；人工智能带来的风险；有效发展和应用人工智能的解决方案；战略技术发展政策和大国之间的技术竞争。



通过这些内容，该专刊旨在为党和国家领导人、各部委和地方提供深度参考资料；同时为提高关于科学技术、创新创意和数字化转型的宣传效果作出贡献。



首期于2026年5月发行，主题为“世界人工智能发展与应用趋势”，包括人工智能发展现状、人工智能应用中面临的问题以及未来人工智能发展趋势三个主要部分。（完）