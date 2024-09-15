越通社成立79周年：充分发挥越南国家重要对外新闻渠道的作用

1945年9月15日，即胡志明主席在河内巴亭广场宣读《独立宣言》不到2个星期后，越南通讯社（以下简称:越通社）通过白梅无线电广播电台用越南文（标记：VNTTX）、英文（标记：Vietnam News Agency- VNA）和法文（标记: Agence Vietnammien D’Infomation – AVI）等三种语言向全世界播送了《独立宣言》全文和越南临时政府成员名单。这一神圣的时刻已载入国家通信史册，标志着越南国家第一家通讯社的诞生。

经过79年的建设和发展，越南通讯社始终致力于革新机制和运作方式，目标是按照现代化媒体综合体的模式发展成为地区性具有信誉的通讯社，肯定其作为越南国家最重要的外国新闻中心之一的作用。

不断提升对外信息的传播力和质量

对外新闻宣传报道工作是越通社新闻两大支柱之一。近期，对外新闻工作的各项活动有助于宣传党和国家对外路线和主张；向国际媒体提供信息，满足旅外侨胞对信息的需求。标志着国家通讯社诞生的新闻报道就在1945年9月15日这一历史性的一天播出，同时也是以越南语、法语和英语三种语言向全世界广播的对外新闻，宣布越南民主共和国正式成立。

除了越通社各主要供稿部门外，越通社一系列报社也诞生，有效服务国家对外宣传任务。包括1854年创刊的越南画报（越南首个对外杂志）；1991年创刊的英文新闻报（Vietnam News）-截至目前仍是越南唯一一个英文日报；1993年创刊、至今仍是越南唯一法语报的法文报（Le Courrier du Vietnam）；2008年正式上线的VietnamPlus新闻网，以越南语、英语、法语、西班牙语、中文和俄文等六种语言发布信息的国家对外新闻网；2010年开播的通讯社电视频道-国家重要电视频道等等。

越南通讯社社长武越庄女士表示，作为主要的国家对外新闻机构，越通社各个新闻单位始终努力履行好对外新闻工作任务。越通社七个供稿单位，八个出版单位以及63个越南境内和30个境外常驻机构的参与，在多条重要的对外新闻渠道上形成了强大的声音。特别是与40多家外国合作伙伴通讯社、国际新闻机构的专业合作关系，越南通讯社的信息以及伙伴通讯社记者提供的信息在国际媒体渠道上发布，为对外宣传做出了有效贡献。

越通社还发表大量新闻和文章，反驳错误和敌对观点，及时引导舆论，为社会稳定作出贡献；积极主动制定宣传方案和项目，开辟重大话题、重要活动新专栏。同时，越南通讯社通过各种类型信息，如：文字、照片、图表、电视、声音、在平台上发布来部署对外新闻报道工作，并出版对外书籍，包括：时政新闻书籍、事件书籍、多语种写真集；举办多次图片展，在高层领导人出访之际、建交满年甚至建交之际，向合作伙伴提供有关越南与其他国家关系的照片。

推动国际合作，旨在丰富对外新闻发布渠道。目前，越通社与40多家外国通讯社签订了服务合同和信息交换合作协议，其中包括中国新华社、俄罗斯塔斯社（TASS）、日本共同社（Kyodo News）、韩国联合通讯社（Yonhap News）、法国通讯社（AFP）、英国路透社（Reuters）、美国联合通讯社（Associated Press）、古巴拉丁美洲通讯社（Prensa Latina）、印度报业托拉斯（Press Trust India）、伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）、 阿尔及利亚通讯社（APS）、阿联酋通讯社（WAM）等。特别是，越来越多的外国通讯社主动提议与越通社建立合作关系，彰显了越通社在国际新闻论坛上的声誉。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教部部长、对外新闻工作指导委员会主任阮仲义在2023年对外新闻工作初步总结会议上对越通社对外新闻工作予以高度评价，并强调，越通社与新闻行业以及包括党际外交、国家外交和民间外交在内的政治体系活动形成了综合力量，向国际友人宣传，提升越南的地位、威望和成就。

弘扬英雄通讯社的传统

越通社电视频道工作小组。图自越通社

越通社近年来在对外新闻工作中取得的成绩充分彰显了越通社在不断革新，提升专业化和现代化水平，确保务实高效，贴近实际，加大通用语言运用力度，促进科技成果转化应用以及推进对外新闻宣传工作数字化转型等方面所作出的不懈努力。

紧跟新媒体时代潮流大势，越通社正在打造多类型、多平台的新闻宣传矩阵。数据与当前信息的精心结合带来信息的深度，增加对读者的吸引力。发挥广泛驻地记者网络的优势，重点信息产品促进国内外信息结合。 来自国外的驻地记者现场直播帮助越通社创造与国内媒体不同的、独家的新闻产品。

随着新闻宣传内容和形式的积极变化，关于国家重大事件的新闻乃至越通社的新闻一向被国内外新闻机构优先转发和广泛传播，从而助力增强越通社在国家国家通讯系统的主流新闻作用。

越通社已制定履行好新形势下战略新闻宣传任务的专题决议。其中明确越通社在新形势下的特殊任务为提供官方信息，具有参考价值和战略性的参考报告、新闻，及时且短小精悍的反驳新闻；更好地履行国家主流对外新闻机构的任务等。

关于未来发展方向，越通社社长武越庄女士强调，2025年是越通社成立80周年。作为多媒体主流新闻机构和国家主流对外新闻机构，越通社将继续传播国家在推进革新事业近40年来所作出的努力和所取得的成就，彰显革命新闻在国家建设和发展事业中的作用。

越共十三大决议中明确了三大突破口，即人力资源、体制和基础设施。越通社领导明确当前和未来阶段的重点任务是不断努力打造具有过硬政治素养的高素质人力资源，满足现代新闻要求，推动技术基础设施同步发展，加大先进技术应用力度，增强责任担当以及激发越通社新闻工作者的创新创造活力等。

越通社社长越通社社长武越庄女士表示，尽管在资源方面还存在诸多困难，特别是难以找到年轻员工来满足现代新闻事业的要求，但事实表明，越通社全体记者一向团结、负责、富有创造力以及适应能力强。因此，越通社向来拥有大量高质量的新闻作品，在多个平台上及时传播官方和主流信息，受到党、国家、各部委行业和地方领导，特别是广大群众的信任。

“越南通讯社所有单位正努力圆满完成当前和下一个阶段的核心任务，有效服务党的革命事业以及国家和人民的利益，为通讯社80年辉煌历史篇章贡献新的业绩。”越通社社长武越庄女士说道。（完）