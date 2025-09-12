新闻
越通社建社80周年：共筑网络清朗空间 坚决抵制谣言传播
公安部长梁三光大将在2024年11月国会会议上就社交媒体虚假、不实信息相关质询作报告时指出，虚假不实信息后果难以预料，造成诸多严重连锁反应，成为经济社会形势的重大威胁，甚至直接危及国家主权和全球安全。
胡志明市公共政策专家阮俊英评价，越通社不仅是全国媒体的供稿单位，更是具有高可信度的信息机制之一，与国家发展进程紧密相连。在网络空间日益出现信息混乱、真假内容图像混杂传播的背景下，越通社正发挥着主流信息支柱作用，有助于引导舆论、提供准确信息、保障公民知情权。
BSS（越南）建设贸易服务股份公司总经理宋福善仁认为，越通社应经常在脸书和抖音等大型数字平台互动，以更贴近全国公众。在信息爆炸的时代，用户每天都要接触大量的信息，其中不乏不准确、捏造、欺诈内容，因此，非常需要越通社等正规信源进行调节引导，作为参考渠道，帮助民众减少困惑，避免偏激消极思想。
为肯定主力通讯社角色，在数字传媒强劲发展的背景下坚守主流信息导向，越通社已主动建设深度信息战线以打造积极主流信息流；发挥多媒体传媒综合实力以传播正统信息并驳斥虚假新闻。
越通社社长武越庄强调，越通社同步运用所有媒体形态和渠道。这些渠道不仅用于发布官方信息，更是回应、驳斥和'标签'虚假信息的工具，有助于引导舆论、形成社会共识。目标是实现积极信息'绿化'网络空间，压制网络负面有害信息。（完）