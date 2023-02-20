越通社和安莎社签署合作协议 为推动越意关系发展牵线搭桥

2月20日下午，越通社社长武越庄和安莎社（ANSA）首席执行官斯蒂法诺·亚历山德里（Stefano De Alessandri）代表两家通讯社以视频方式签署业务合作协议。

武越庄在签字仪式上对越通社和安莎社之间的合作关系迈出新步伐表示祝贺。2010年， 越通社和安莎社签署了首份合作协议，为双方开展新闻交换、介绍各自国家现有潜力和优势、加强民间交流夯实基础，为推动越意两国关系向前发展做出贡献。

武越庄表示，在世界正在面临流行病、自然灾害、冲突以及假新闻等问题的背景下，各家通讯社都要深入推进业务创新，以满足对迅速变化的信息需求。各家通讯社加强合作、共渡难关是越通社和安莎社合作协议中明确的目标。协议中的内容为两家通讯社更有效地开展以多媒体新闻产品为重点的新闻交换、 支持记者工作、交换经验等活动奠定基础。

武越庄透露，越通社正在大力促进多媒体通信技术发展。目前，越通社正在促进新闻产品多元化并在所有互联网平台上发布，逐步将人工智能用于新闻生产。2004年，越通社派遣常驻罗马记者，以了解意大利、梵蒂冈和南欧地区的情况。武越庄相信，越通社和安莎社之间的合作关系将为推动越意两国在政治、外交、经济、科学、教育、国防安全、环保等各个领域合作关系以及各地方间交流协作牵线搭桥。

根据合作协议，2023年，两家通讯社将举行纪念两国建交50周年和越意战略伙伴关系建立10周年的系列切实活动。

斯蒂法诺·亚历山德里透露，安莎社是意大利最大的通讯社，成立于 1945 年。安莎社 目前每天以 6 种语言向公众提供3700 多条新闻。

斯蒂法诺·亚历山德里对两家通讯社在假新闻禁之不绝的背景下继续签署合作协议感到高兴并强调，该协议将为推动贸易、技术、加大人工智能和区块链在新闻生产中的应用力度、推动两家通讯社新闻宣传提质增效等领域合作向深度和广度拓展夯实基础。

此外，越通社和安莎社之间的合作协议生效后将为在纪念越意建交50周年和两国战略伙伴关系建立10周年之际推动两国关系走深走实做出积极贡献。（完）