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越通社副社长段氏雪绒出席第二届舒莎全球媒体论坛
论坛期间举行4场讨论会，分别为“评估虚假信息的影响程度和范围”， “建设具备抵御虚假信息能力之社会的政策和举措”， “人工智能（AI）对实际、媒体和虚假信息的影响：媒体的解决方案”以及“应对气候变化行动与媒体”。
在各场讨论会上，参会代表就如何识别虚假信息和缺乏核实的信息，增强全球对打击虚假信息的认识以及提升打击虚假信息工作质效等方面经验和解决方案进行了讨论。
按计划，阿塞拜疆将于2024年11月承办《联合国气候变化框架公约》第29次缔约方大会(COP29)。
在第二届舒莎全球媒体论坛框架内，越通社副社长段氏雪绒会见了阿塞拜疆国家新闻社（AZERTAC）社长武加尔·阿利耶夫（Vugar Aliyev）。
会见上，双方强调了在现代信息社会中各家通讯社加强合作共同打击虚假信息、错误信息、缺乏核实信息，将人工智能应用于新闻生产与传播过程中以及有效管理利用人工智能编造和传播虚假信息的风险等方面的重要性。
双方一致认为，越通社和阿塞拜疆国家新闻社应在全球媒体数字化转型不断加速的背景下进一步深化合作。双方也应加大新型多媒体信息产品交流力度，提高各自国家风土人情以及两国在经贸、投资、文化交流等领域上合作潜力与机会的推广质效；同时交换各种新型信息的生产经验等。双方强调，越通社和阿塞拜疆国家新闻社之间的务实合作将有助于推动两国多领域传统友好合作关系走深走实。在此基础上，双方一致同意尽快签署两家通讯社业务合作协议。
论坛间隙，段氏雪绒还与作为越通社合作伙伴的部分通讯社代表会面，讨论有效落实所签署的各项合作协议的措施以及加快签署新合作协议等。（完）