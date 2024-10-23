越通社举行《阮富仲总书记传》一书首发仪式

10月23日上午，越通社通讯出版社在阮富仲总书记逝世后第一百天在河内国家通讯中心举行韩国作者赵哲贤（Cho Chul-hyeon)的《阮富仲总书记传》一书首发仪式。

越共中央书记处书记、中央对外部部长黎怀忠对越通社在短短的时间内已及时翻译、审定并在阮富仲总书记逝世后第一百天发行《阮富仲总书记传》一书表示欢迎。他同时强调，《阮富仲总书记传》一书的发行在越韩纪念建交32周年和全面战略伙伴关系建立2周年背景下对深耕越韩友谊，深化两国良好关系做出贡献。

怀着对越南人民杰出领袖的崇敬之情，值此2024年4月14日阮富仲总书记80岁诞辰之际，韩国作者赵哲贤已同韩国Jammy Holdings公司联合发行了《越共中央总书记阮富仲》一书。这是第一本由外国作家撰写的关于阮富仲总书记的生平和职业生涯的书，详细介绍了总书记青年时代和大学时代鲜为人知的信息，并在韩国以韩文发行出版。作者赵哲贤精心研究和收集资料，真实而平淡地描绘了阮富仲总书记肖像的过程。

越通社社长武越庄表示，越通社收到消息后就主动联系作者赵哲贤，就该书的内容对作者进行了采访。为了让越南读者有机会通过外国作家的视角阅读一本关于阮富仲总书记的书，从而进一步了解这位杰出领袖，学习和践行胡志明思想、道德和作风工作的光辉榜样，越南党、国家和人民心中坚贞不屈、信誉良好的共产党员，越通社已申请主管部门出版该书。

2024年7月22日，越通社与Jammy Holdings公司签署了《越共中央总书记阮富仲》一书著作权转让合同，并指示越通社通讯出版社负责翻译、审定并出版这本书。

作者赵哲贤在书中生动地描述了阮富仲总书记从小学到大学刻苦学习并取得优异成绩的过程；在《共产杂志》工作时期及其担任河内市委书记（2000-2006年）、国会主席（2006-2011年）期间所取得的成就；担任越共第十一届、第十二届、第十三届中央委员会总书记时期等。

该作品将有助于厚植越韩两国人民友谊与良好合作关系，巩固越韩全面战略伙伴关系。越共中央书记处常务书记梁强（现为国家主席）在书前言部分写道，“帮助国内外读者更加了解越南党、国家和人民这位受人尊敬的领导人，对干部、党员和人民关于最求民族自由与幸福的革命道德、理想的教育工作具有深刻意义。”《阮富仲总书记传》一书将成为国内外读者研究、了解阮富仲总书记生平与职业生涯的宝贵参考材料。（完）