越通社为 越南革命摄影业发展添砖加瓦

原越通社摄影记者周志诚说：“当年我从河内前往永灵工作，在乂安和河静这个区域，因交通不便，前往战场的很多路段只能步行”。



这是原越通社摄影记者周志诚念念不忘的回忆。同当时越通社很多其他摄影记者一样，他扎根在战火纷飞的战场一线，不畏风险、用过硬的专业本领，拍摄了数百张反映越南革命战争的珍贵图片。后来，他的许多作品已载入越南历史画册—《战争回忆》”。



原越通社摄影记者周志诚说：“当年，我们采用的相机连拍速度比较慢，因此拍摄前要特别谨慎，不能浪费，一拍就必须拍好”。



在那些岁月里，每一名摄影记者在作业时，除了胶片和相机之外，枪和子弹是他们必不可少的随身物品。今天的宝贵图片是越通社摄影记者冒着枪雨林弹，用过硬的专业本领拍下来的，真实且及时地反映越南抗美战争一幕。



原越南通讯社社长陈梅享说：“越通社的摄影记者满腔热情、无私奉献轻装上阵。无论是最险恶的战场还是和平后最艰难的地方，越通社摄影记者足迹无处不在。很多宝贵的图片是他们用生命拍下来的。越通社拥有260名烈士记者”。



越南摄影艺术家协会主席陈氏秋冬说：“70年来，越通社摄影记者已为越南摄影业发展做出巨大贡献。他们的作品荣获许多崇高奖项”。

很多记者以身殉职。为了铭记越通社烈士记者的功劳，越南多条路以烈士记者名字命名。其不仅体现了越南党、国家和人民对他们贡献的认可，而且还充分肯定越通社在越南革命新闻舞台上的地位和威望。



可以说，越通社摄影记者为越南摄影业形成与发展奠定了基础。越通社历代摄影记者用敬业爱业的精神、过硬的本领，诠释了作为建设一个先进和富有民族特色的越南摄影业的重要推进者。（完）