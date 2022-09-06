越通社与老挝通讯社联合举行“越老关系：长存与发展”图片展

越通社社长武越庄在图片展开幕式上发表讲话时强调，2022年是对越老两国关系具有特别重要意义的一年，是越老建交60周年和《越老友好合作条约》签署45周年，一系列庄重、切实的纪念活动陆续举行，受到两国人民的欢迎，充分体现越老特殊、罕见、始终如一和紧密的关系。

“越老关系：长存与发展”图片展共展出63张展板和100张图片，其都是从越通社和老挝国家通讯社资料图片中筛选出来的、充分体现出世界上“独一无二”的越老两国、两个民族之间的特殊关系。

图片展刻画反应了两国关系中各重要里程碑，所取得的突出成果；两国人民在两国历史长河中互相给予的深厚感情，其中包括胡志明主席1948年在越北战区会见苏发努冯主席；1966年胡志明主席与对越南进行友好访问的凯山·丰威汉主席亲切交谈；越老战士们的友好情谊、两国人民在和平时期为国家建设事业贡献力量等的图片。

武越庄表示相信，此次图片展将然观众更深刻铭记两国人民各历史性时刻。今后，越通社和老挝国家通讯社历代记者们将继续拍摄刻画两国深厚友谊的美丽图片，为培育越老两党、两国和两国人民之间的伟大友谊、特殊团结和全面合作做出贡献。

老挝国家通讯社社长坎培·皮拉帕（Khampheuy Philapha）强调，由两国两家通讯社联合举行的该图片展已彰显了越老源远流长、与时间同在的伟大关系、特殊团结和全面合作。图片展还体现出越通社与老挝国家通讯社数十年来的紧密和高度合作关系，为加强两国和两个民族之间的特殊关系做出重要贡献。

越南友好组织联合会主席阮芳娥在出席图片展开幕式并剪彩时分享说，图片展在纪念越老建交60周年之际举行，具有特别意义。所展出的图片就是纪录两党、两国和两国人民关系中重要历史事件的“图片编年史”。（完）