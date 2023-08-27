越裔族群被承认为斯洛伐克第14个少数民族庆典隆重举行

日前，越南驻斯洛伐克大使馆在首都布拉迪斯拉发隆举行庆典，祝贺旅斯越南人社群被承认为斯洛伐克第14个少数民族。

越南驻斯洛伐克大使阮俊在庆典上发言时强调，斯洛伐克政府承认越南人社群为少数民族证明越南人为斯洛伐克的发展做出了积极贡献，从而为推动越斯两国友好关系向前迈进添砖加瓦。

越南外交部副部长、海外越南人事务国家委员会主任黎氏秋姮强调，越南党和国家始终关心海外越南人并将其视为越南民族不可分割的一部分和重要的力量。越南外交部、海外越南人事务国家委员会以及越南驻斯洛伐克大使馆将继续与旅斯越南人并肩同行并给予切实帮助。

布拉迪斯拉发州州长尤拉伊·德罗巴（Juraj Droba）高度评价越南人社群的主动性和积极贡献；愿意向作为斯洛伐克少数民族之一的越南人社群给予帮助等。

此前，斯洛伐克政府于6月7日决定承认越裔斯洛伐克人为该国第14个少数民族。截至目前，继捷克后，斯洛伐克是世界上第二个承认越裔族群为少数民族的国家 。

值此机会，越南外交部部长裴青山向旅斯越南人社群致贺信。此外，黎氏秋姮也向斯洛伐克政府人权、少数民族和性别平等委员会致感谢信。（完）