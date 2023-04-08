越荷双边合作前景广阔

在越南与荷兰建交50周年（1973.4.9-2023.4.9）之际，荷兰王国驻越南大使基斯·范巴尔（Kees van Baar）就两国关系50年来所取得的成就接受越通社记者的采访。

基斯·范巴尔大使表示，两国有着密切和多方面的关系，并在不断发展。荷兰和越南在顺境和逆境中相互支持，成为彼此可信赖的伙伴。经过50年的发展，荷兰发展成为了越南在欧洲最大的贸易和投资伙伴。越荷有着许多的共同点。

两国之间的合作并不仅限于政府层面（荷兰首相马克吕特于2019年对越南进行访问；越南政府总理范明政于2022年对荷兰进行访问），而且两国的大学、研究机构、企业和民间社会组织之间的关系也非常密切和深厚。"我为荷兰在越南的许多领域的重要且可持续合作感到自豪，从河内阿姆斯特丹学校到在河内、九龙江三角洲省份和胡志明市各所高等院校与荷兰合作伙伴之间在水源、农业和气候方面的合作项目"，基斯·范巴尔大使说。

此外，荷兰企业也在越南开展了多项优质的投资项目。

2023年是越南与荷兰建立外交关系50周年的重要之年。在这个特殊年份，两国希望通过农业、水利、物流、高科技和能源、绿色和循环经济以及文化和人文领域的创新技术措施方面加强合作来庆祝两国的密切关系。

对于两国需要采取何种措施来利用《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）所带来的机遇，基斯·范巴尔大使指出，荷兰是越南在欧盟最大的出口目的地，越南对欧盟有着巨大的出口顺差优势。得益于《越南与欧盟自由贸易协定》和《越南与欧盟投资保护协定》（EVIPA）带来的有利条件，两国贸易持续增长。

在荷兰和越南政府的支持下，越南荷兰商业协会 (DBAV) 正在实施“准备出口”（Ready to Export）计划，以帮助越南中小企业加强在欧洲的商业能力。

在投资方面，目前，荷兰是欧洲在越南的最大投资者，投资总额达140亿美元。荷兰企业带来了有助于越南绿色经济转型的创新和可持续措施。

对于过去和今后两国在适应气候变化和水资源管理、可持续农业和粮食安全等领域的合作关系，基斯·范巴尔大使表示，战略伙伴关系协议（SPA）是越南与荷兰在共同适应水和气候挑战以及可持续发展农业方面做出的承诺。基斯·范巴尔大使说：“作为荷兰驻越南大使，我很自豪地看到在荷兰专家的支持下制定的九龙江三角洲计划是越南政府制定第120号决议和九龙江三角洲地区总体规划的灵感来源”。这些指令和执行文件表明越南政府对使用综合和包容性措施的坚定承诺。这些文件还呼吁中央和地方政府协调配合，积极、可持续地发展九龙江三角洲地区。

两国的合作关系不断向前发展，其不仅限于农业和灌溉领域，而且还与智能物流、循环措施、废弃物处理、内河运输、港口发展等其他领域连接，为九龙江三角洲的产品最好和最快销往越南其他地区和国际市场创造便利条件。此外，越南需要制定自己的机制来增强九龙江三角洲的韧性。荷兰愿以金融模式并与越南政府合作，支持越南改善公共财政，以吸引私营部门投资发展三角洲地区。

基斯·范巴尔大使最后指出，在庆祝两国建交50周年框架内，我们希望加强各项活动，进一步促进两国良好的文化外交关系。

“我们可以看到今后几年两国双边合作的美好前景。我们希望通过连接政府机构、企业、研究机构，最重要的是连接两国人民，与越南开展合作，造福两国人民。我很荣幸能够在今后几年为建立两国关系贡献自己的力量”，基斯·范巴尔大使强调。（完）