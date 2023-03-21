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越英建交50周年：充分开拓两国多领域合作潜力
潘英山指出，自建交以来，两国在防务安全、教育培训、科学技术、可持续发展、人文交流等重要领域的合作不断得到推进，为两国关系发展奠定了坚实基础。
在贸易方面，《越英自由贸易协定》（UKVFTA）得到有效实施。2022年，英越贸易往来达59亿英镑，同比增长12.4%。在教育方面，英国是越南最重要合作伙伴之一，23所英国大学在越南开展了74个教育项目。
两国在应对气候变化等全球性问题上保持密切合作。越南与英国均高度重视并强调尊重和维护东海和平、稳定与安全以及确保符合国际法的东海航行与飞越自由，将1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）作为规范所有海上活动的法律框架等的重要性。
在民间外交方面，近年来，越英友好协会举办了多项活动，增进两国人民之间的友谊和相互了解，为深化越英战略伙伴关系作出贡献。
这次研讨会是双方直接交换信息，探讨各项合作内容，从而提出新举措、新构想，进一步加强两国关系，增进了解，挖掘潜力，促进各领域合作等的大好机会。
潘英山表示，相信两国友好合作关系将不断向前发展，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和世界和平、稳定、合作与发展作出应有贡献。
英国驻越南副大使马库斯·温斯利（Marcus Winsley）表示，越英关系正处于历史最好时期。英国愿帮助越南提高越南人的英语水平。两国应在招商引资、市场开放、技术开发等领域增进信息互换，以履行对可持续发展的承诺，确保实现2050年净零排放目标，共同努力实现公正公平的能源转型计划等。
研讨会上，与会代表共同回顾了两国战略伙伴关系的发展历程，就越英经贸投资合作、文化交流、UKVFTA协定等领域深入交换了意见。（完）