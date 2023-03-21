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越英建交50周年：充分开拓两国多领域合作潜力

3月21日，越南友好组织联合会越英友好协会与英国驻越南大使馆在河内联合举办“越英建交50周年：成就与展望”研讨会。 越南友好组织联合会副主席兼秘书长潘英山表示，越南与英国于1973年9月11日正式建立外交关系。50年来，两国关系不断巩固和发展，2010年9月两国签署了联合声明，正式将两国关系提升为战略伙伴关系，为两国建立更多合作机制敞开大门。

潘英山指出，自建交以来，两国在防务安全、教育培训、科学技术、可持续发展、人文交流等重要领域的合作不断得到推进，为两国关系发展奠定了坚实基础。

在贸易方面，《越英自由贸易协定》（UKVFTA）得到有效实施。2022年，英越贸易往来达59亿英镑，同比增长12.4%。在教育方面，英国是越南最重要合作伙伴之一，23所英国大学在越南开展了74个教育项目。

两国在应对气候变化等全球性问题上保持密切合作。越南与英国均高度重视并强调尊重和维护东海和平、稳定与安全以及确保符合国际法的东海航行与飞越自由，将1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）作为规范所有海上活动的法律框架等的重要性。

在民间外交方面，近年来，越英友好协会举办了多项活动，增进两国人民之间的友谊和相互了解，为深化越英战略伙伴关系作出贡献。

这次研讨会是双方直接交换信息，探讨各项合作内容，从而提出新举措、新构想，进一步加强两国关系，增进了解，挖掘潜力，促进各领域合作等的大好机会。

潘英山表示，相信两国友好合作关系将不断向前发展，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和世界和平、稳定、合作与发展作出应有贡献。

英国驻越南副大使马库斯·温斯利（Marcus Winsley）表示，越英关系正处于历史最好时期。英国愿帮助越南提高越南人的英语水平。两国应在招商引资、市场开放、技术开发等领域增进信息互换，以履行对可持续发展的承诺，确保实现2050年净零排放目标，共同努力实现公正公平的能源转型计划等。

研讨会上，与会代表共同回顾了两国战略伙伴关系的发展历程，就越英经贸投资合作、文化交流、UKVFTA协定等领域深入交换了意见。（完）

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