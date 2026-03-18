越英加强电商平台上商品安全管控合作

为强化电子商务平台上商品安全管控，3月18日，英国商业贸易部产品安全与标准办公室(OPSS)与越南工贸部国内市场管理与发展局在河内联合举办了2026年在线产品安全论坛。东盟各成员国代表和多家电子商务平台代表共同与会。

参会代表在论坛上除了讨论政策之外，还重点聚焦识别并抵制在线环境中不合规商品，从而在电子商务快速发展的背景下，进一步加强对消费者权益的保护。

国内市场管理与发展局局长陈友灵表示，多边合作是扎实做好跨境电子商务管理工作的关键因素，同时也有助于构建透明安全的营商环境。

英国驻越副大使亚历克斯·斯特鲁格内尔（Alex Strugnell）强调，将通过食品安全领域经验分享、培训与技术支持等方式继续与越南携手推动数字化转型。

论坛的一项重要成果是推动东盟产品安全信息门户的运行，允许成员国就不安全产品及其召回情况进行实时数据交换。这一机制有助于限制不安全商品跨境流通，同时提升各监管机构之间的协同效率。

英国代表在论坛上也分享了英国产品安全数据库系统运行经验，支持监管机构逐步从人工监管方式转向应用技术。试点结果显示，这一解决方案可帮助清除大型电子商务平台上所警示的近50%不安全产品。

论坛还介绍了网页抓取（Web Scraping）工具，让监管机构能够优先对电器、玩具、化妆品等高风险商品进行管控。同时，还发起建立东南亚—英国电子商务平台联络组机制，搭建监管机构与企业之间的快速协同渠道。

加强越南与英国及东盟各国之间的合作，有望为营造安全、透明的电子商务环境作出贡献，从而推动国内市场朝着可持续方向发展等。（完）