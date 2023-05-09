越英关系50周年：推崇旅居英国的越南人

越通社驻伦敦记者报道，越南驻英国副大使、公使衔参赞苏明秋，英国全党议会(APPG) 关注越南议员小组主席温尼‧大卫(Wayne David)议员，当地政府代表，在英国的英国和越南组织和协会的代表，旅居英国越南人社群代表等一同出席颁奖仪式。



颁奖仪式组委会负责人霞黄女士表示，LOANI VNUK在查理三世国王和卡米拉王后加冕典礼以及越英两国建交50周年之际举行颁奖仪式，意在希望越英双边关系不断得到加强与巩固，为越英两国带来繁荣和可持续发展。

越南驻英国副大使、公使衔参赞苏明秋向越南提供医疗设备和技术的英国慈善机构Facing the World首席执行官（CEO）Katrin Kandel女士。图自越通社

霞黄女士指出， LOANI VNUK奖项旨在表彰在越南、英国和世界各地开展活动并为改变社区所做出贡献的越南和外国组织与个人。奖项分为3组：全球领导、优秀艺术文化和社区活动。



今年，组委会将年度全球领导奖颁发给励志为患有先天性颌面畸形的越南儿童做手术、为越南医生提供专业培训、向越南提供医疗设备和技术的英国慈善机构Facing the World首席执行官（CEO）Katrin Kandel女士。



LOANI VNUK 是总部设在伦敦的全球 LOANI 的成员。全球LOANI由非裔英国人Caroline Makaka 教授于 2017 年创立。自 2019 年以来，作为LOANI的成员，LOANI VNUK的使命是推广越南文化，将越南社区与在英国和世界各地的国际社区联系起来。 LOANI VNUK 专注于提高人们对妇女和儿童平等权利、心理健康的认识；培训年轻领导人；维护和弘扬越南传统文化特色；帮助在越南、英国和非洲的儿童和老人等弱势群体。（完）